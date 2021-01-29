人民网北京1月29日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持29日例行记者会。记者会实录如下：

香港中评社记者：英国政府宣布，自1月31日起，调整后的英国国民（海外）（BNO）护照及签证政策正式生效。请问中方对此有何评论？

赵立坚：英方罔顾香港已经回归中国24年的事实，不顾中方严正立场，公然违背承诺，执意炮制出台所谓“量身定制”的具有英国国民（海外）（BNO）身份的香港居民赴英居留和入籍政策，并一再扩大适用范围。英方试图把大批港人变成二等英国“公民”，已经彻底改变了原来中英谅解的BNO性质。英国现在所谓的BNO已经不再是原来的BNO。此举严重侵犯中国主权、粗暴干涉香港事务和中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则。中方对此强烈愤慨，坚决反对。自1月31日起，中方不再承认所谓BNO护照作为旅行证件和身份证明，并保留采取进一步措施的权利。

深圳卫视记者：27日，新西兰贸易部长奥康纳接受采访时称，如果澳大利亚方面能像新方一样，展现尊重，采取更加外交的方式并在措辞上保持谨慎，澳中关系也有望达到与新中关系类似的水平。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到新方有关表态。中国同包括新西兰在内的很多国家之间关系发展的成功经验表明，即便是历史传统、社会制度、发展阶段存在差异的国家，只要能够秉持相互尊重、平等互利的原则，聚焦合作、妥处分歧，双边关系是完全能够发展好的。实际上，中澳关系过去也曾发展得很好。我们希望澳方听取各界有识之士的建设性意见，正视和认真反思两国关系遭遇困难的症结，切实秉持相互尊重、平等相待的原则处理两国关系，多做有利于增进两国互信、促进务实合作的事。

总台国广记者：印度外长苏杰生28日发表演讲，表示印中关系合作与竞争共存。两国在贸易、旅游领域交流迅速增长，在多边议题上存在共识，但在利益和愿望方面也存在明显分歧。印中关系处于十字路口。苏杰生还提出印中关系发展的三个决定性因素和八项基本原则。中方对此有何回应？

赵立坚：我们注意到苏杰生外长有关讲话。苏杰生外长强调中印关系具有重要意义，展现了印方对中印关系的重视，中方对此表示肯定。

同时我想强调，边界问题与双边关系不应该挂钩。这是过去多年来两国关系持续向前发展的重要经验。希望印方同中方相向而行，妥善管控分歧，推进务实合作，推动两国关系重回正轨。

总台央视记者：目前，中国国内正在开展重点人群新冠疫苗接种工作。据了解，在阿联酋、塞尔维亚，已有一些中国公民在当地接种了中国产疫苗。你能否介绍一下这方面的情况？

赵立坚：新冠肺炎疫情发生以来，党和政府一直牵挂着每位海外中国公民的生命安全和身体健康。疫苗是防控并战胜疫情的有力武器。目前中国疫苗已在一些国家获准使用，其中阿联酋、塞尔维亚等国已将当地中国公民纳入接种中国产疫苗计划。我们将继续与有关国家加强沟通，在严格遵守驻在国法律法规、充分尊重中国公民个人意愿的前提下，为海外中国公民在当地接种疫苗特别是中国产疫苗提供协助，维护好海外同胞的身体健康和生命安全。

法新社记者：世卫组织方面称，世卫组织国际专家组计划走访医院、实验室和市场，包括武汉病毒研究所、华南海鲜市场、武汉市疾控中心实验室，他们应获得所需的支持、访问权限和数据。世卫组织总干事谭德塞也发推特称，他和中方卫生部门负责人就确保专家能有渠道获得相关数据进行了坦诚讨论。中方能否就专家组实地考察计划提供更多细节？可否确保专家组将获得所需的科学数据和病例信息？

赵立坚：关于世卫组织国际专家组下步活动安排，去哪些地方走访，同哪些方面交流，事关科学的严肃性和研究的严谨性。双方会基于前期达成的共识，结合病毒特点和疫情形势，科学地、专业地作出安排。据我所知，你刚才提到的有关地点，专家组都会去。随着交流合作的深入，相信双方专家会在适当时机对外发布合作进展和研究成果。

我愿强调的是，这是世卫组织国际专家同中方相关领域专家就新冠病毒溯源问题进行的一次交流合作，是全球研究的一部分，不是调查。世卫专家隔离期间，双方已通过视频方式进行了多次交流，分享了各自研究成果，为下阶段深化双方合作、助力全球研究打下了良好基础。

无论是各国官员还是新闻记者，我们都不是科学家，也不是专业人士。我们应当把溯源研究这项极为专业的工作交给专家去办，为他们推进相关合作提供充足的时间和必要的空间，给予他们充分的信任和支持，尽量减少不必要的关注和干扰。中方将一如既往地秉持开放、透明、负责任的态度，继续同世卫组织保持合作，为更好地预防未来的风险，保护好各国人民的生命安全和健康作出自己的贡献。

《北京日报》记者：据媒体报道，智利日前来华接运首批中国科兴公司疫苗，智利总统出席了疫苗运抵后举行的仪式，并对中方宝贵的抗疫合作表示感谢。请问中方对此有何评论？

赵立坚：中国和智利互为全面战略伙伴。不久前两国刚刚隆重庆祝了建交50周年。新冠肺炎疫情发生以来，双方积极落实习近平主席和皮涅拉总统达成的重要共识，开展了富有成效的抗疫合作，充分体现了中智关系的高水平和两国人民的深厚情谊。中方愿同包括智利在内的拉美国家和加勒比各国一道，为发展中国家用得上、用得起疫苗作出积极贡献，共同构建人类卫生健康共同体。

《澳门月刊》记者：据报道，1979年的今天，邓小平副总理访问美国，外界普遍认为中美友好交流的大幕从此正式拉开。邓小平说，中美两国人民是伟大的人民，两国人民的友好合作必将对世界形势的发展产生积极深远的影响。这对于今天处在十字路口的中美关系来说有什么启示？

赵立坚：这个问题提得非常好，看来你很关注中美关系。42年前的今天，在中美两国正式建交刚刚28天后，应卡特总统邀请，邓小平副总理对美国进行正式访问，这是新中国成立后中国领导人首次访美。访问留下了很多精彩瞬间，深深定格在中美关系的历史中，相信不少人现在都还记得。

之后的历史告诉世人，双方共同作出建立外交关系的这一重大抉择是完全正确的。建交40多年来，经过双方几代人的共同努力，两国关系取得了历史性发展。中美合作从来都是互利共赢的，两国和世界各国都是中美关系发展的受益者。我给大家举几组数字：中美两国经济总量超过世界三分之一，对世界经济增长贡献率超过50%。双边贸易额较建交之初增长了250多倍，达世界五分之一。双向投资从几乎为零攀升到近2400亿美元。每年人员往来达500万人次。两国在涉及世界和平与发展的几乎所有全球性问题上都肩负着重要责任。事实证明，中美合作可以办成很多有利于两国和世界的大事。

过去几年，中美关系陷入前所未有的困境。其根本原因在于特朗普政府采取了完全错误的对华政策，无视中美建交40多年来取得的合作成果，无视包括中美老一辈领导人和政治家在内的两国有识之士为发展中美关系付出的多年心血，无视国际社会期待中美两国和平共处的强烈愿望。这是不可持续的，也是不得人心的。

做正确的事情，永远不晚。当前，中美关系正处在新的十字路口，也有望打开新的希望之窗。我们希望美方顺应时代潮流，倾听两国人民和国际社会呼声，客观理性看待中国和中美关系，与中方相向而行，秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神，加强对话，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系早日回到健康稳定发展的正确轨道。

彭博社记者：彭博社刚刚报道称，拜登政府下周将同台湾当局以及包括台积电在内的产业代表会谈，讨论解决汽车芯片供应紧缺的问题。你对此有何回应？

赵立坚：我不了解你提到的有关会议。中方在台湾问题上的立场是一贯的、明确的。我们坚决反对美台进行任何形式的官方往来。

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