美国约翰斯·霍普金斯大学24日发布的最新统计数据显示，美国累计确诊新冠病例超过2500万例。

分析人士指出，新冠疫情就像显影剂，令美国医疗体系长期存在的不平等、碎片化、政治化等顽疾暴露无遗。

种族不平等

自美国新冠疫情暴发以来，少数族裔成为受影响最严重的群体。统计数据显示，在新冠疫情中，非洲裔及原住民的病亡率高于白人。

美国公共媒体研究实验室日前公布的数据显示，原住民和非洲裔美国人在疫情中病亡率最高，平均每595名原住民和每735名非洲裔美国人中就有1人死于新冠病毒，远高于白人平均每1030人中死亡1人的比例。

截至24日，美国累计新冠确诊病例最多的州是加利福尼亚州，随后是得克萨斯州、佛罗里达州、纽约州、伊利诺伊州。

美国国立卫生研究院非洲裔免疫学家科比特曾表示，有的医院在呼吸机不足的情况下会最先放弃对黑人的插管治疗。

此外，由于非洲裔群体医保覆盖率更低，一些人在确诊后因经济原因无法及时获得医疗服务，也导致这一群体病亡率较高。

美国马萨诸塞州联邦参议员伊丽莎白·沃伦表示，美国长期的结构性种族主义使许多黑色和棕色人种家庭无法获得优质医疗服务，而新冠疫情令这个问题进一步加剧。

医疗体系碎片化

美国去年12月启动大规模新冠疫苗接种，但目前接种进度远不及预期。疫苗发放缺乏全国统筹、分配不合理等问题持续引发争议，凸显美国医疗体系碎片化的问题。

1月23日，在美国纽约，国民警卫队队员在位于贾维茨会展中心的新冠疫苗接种中心接待民众。新华社发

美国哈佛大学教授里法特·阿通说，迄今为止的证据表明，高度集中、政府资助、全民覆盖的系统以及牢固的指挥和控制链能够更好地度过危机。“这个链条的整体强度由最薄弱的一环决定。在美国，不存在所谓的一体化卫生系统，只有州级系统，每个州又有不同的子系统，所以很难有明智的、协调的应对。”

由于缺乏全国统一的疫苗分发计划，美国各州县制定了数百个不同方案，造成很多混乱，而医疗资源紧缺也增加了疫苗分发的难度。据美媒报道，在佛罗里达州、田纳西州、得克萨斯州等地，当地医疗系统已超负荷运转，难以满足疫苗接种需求。

美国新冠疫苗和药物攻关计划“曲速行动”前首席顾问蒙塞夫·斯拉维曾表示，美国计划在2020年12月底前完成2000万人接种。但美国疾病控制和预防中心网站公布的数据显示，截至今年1月5日，只有约480万剂疫苗完成注射，进度明显落后于原定计划。

医疗费太高

1月18日，在美国纽约，一名女子从一辆用于临时存放尸体的冷藏车旁走过。新华社发

经济合作与发展组织2020年7月公布的数据显示，2019年美国人均医疗开支超过1.1万美元，远高于其他发达国家水平，而美国人均预期寿命在发达国家中排名靠后。

德国《每日镜报》网站指出，美国有近3000万人没有医疗保险，还有更多人因为医疗费太高尽量不去看病。美国《大西洋月刊》网站2020年4月报道说，美国低收入人群患病后，“通常会延迟去看医生，不是因为他们不想康复，而是因为根本没有钱”。

美国媒体认为，美国政府监管缺失、大公司垄断药品市场、商业保险公司游说力量强大等多重因素叠加，导致了美国医疗投入大、效率低，美国低收入群体无法及时获得有效救治。

美国加利福尼亚州联邦众议员凯蒂·波特说：“即使在突发公共卫生事件期间，我们看到大型保险公司仍继续把利润置于公众健康之上。”

分析人士指出，要想改变美国医疗体系顽疾需要进行大刀阔斧的改革，但鉴于美国政治体制允许特殊利益集团和大企业等提供政治献金，无论哪个政党都不会轻易触及医疗和保险巨头这些“金主”的根本利益。

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