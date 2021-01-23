“健康中国 星巴克助力基层防控新冠肺炎计划”启动

人民网北京1月23日电 中国宋庆龄基金会“健康中国-星巴克助力基层防控新冠肺炎计划”启动仪式22日在京举办。此次仪式采用线上线下相结合的方式，湖北省武汉市金银潭医院、中国基层呼吸疾病防治联盟各省区分会等33家机构通过网络云连线的方式参与。

中国宋庆龄基金会副主席井顿泉表示，宋基会开展防疫物资援助、医务工作者关爱、医药研发资助、青少年防疫教育等诸多公益项目，为一线防疫工作者抗击疫情提供坚强后盾，为疫后防疫宣传教育做好科学谋划，为坚决打赢疫情防控阻击战贡献了一份力量。中国宋庆龄基金会与星巴克公司、赠与亚洲、中国基层呼吸疾病防治联盟、中国科学院心理研究所携手启动的“健康中国-星巴克助力基层防控新冠肺炎计划”，为全面深入实施“健康中国”战略贡献公益力量。

中国工程院副院长、中国基层呼吸疾病防治联盟主席王辰表示，突如其来的新冠疫情凸现了基层在公共卫生和疫情防控中的重要性。当社会各界对呼吸疾病认识和重视程度不足，成为我国疾病防控的短板。要加强规范诊治，也要加强心理干预和辅导。中国宋庆龄基金会设立的“健康中国-星巴克助力基层防控新冠肺炎计划”对于助力中国疫情防控十分必要。

星巴克中国社会影响力及政府事务副总裁竺蕾表示，希望这个项目切实提高基层医务人员的呼吸疾病防治意识和诊疗管理水平，帮助广大奋斗在临床一线的医务人员调整好心理状态，为坚决打赢疫情防疫阻击战和实现健康中国战略长期贡献力量。

据悉，星巴克基金会通过赠与亚洲向中国宋庆龄基金会捐款100万美元，发起“健康中国-星巴克助力基层防控新冠肺炎计划”。将在三年时间内，惠及3000多个基层医疗机构超过9万的医务工作者，针对医生，培养有呼吸疾病规范化防诊治和科普宣教特长的“首席呼吸医师”；面向护士和其他公卫、医技人员培养以呼吸科普宣教和健康管理为特长的“首席健康管理师”。通过一套专业的健康科普和呼吸疾病知识与技能培训方法，探索一种国内可复制、可推广、可持续的基层呼吸健康“双首席”培养模式，搭建一个有专业度、有特色、有影响力的呼吸健康教育和健康科普传播信息平台。

(责编：常红)