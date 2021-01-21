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全球疫苗分配不公 谭德塞急了：富国不能这么干

2021年01月21日16:24 | 来源：新华网
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随着全球各地陆续展开疫苗接种工作，有关疫苗生产、供应和接种的种种难点和问题格外受关注。世界卫生组织一直强调要推动疫苗公平分配。日前，世卫组织总干事谭德塞在世卫执委会上发表讲话，批评一些富国囤货、插队、走后门、推高物价等问题。

“我必须直言不讳：世界正处于灾难性道德失败的边缘，而这一失败的代价将是世界上最贫穷国家民众的生命和生计。”谭德塞警告说。

谭德塞说：“每个国家的政府都希望优先为本国医护工作者和老年人接种疫苗，这没问题。但是，让富国中更年轻、更健康的成年人比穷国的医护工作者和老年人更早接种上疫苗，就有问题。会有足够疫苗提供给所有人的，但现在，我们必须从一个全球大家庭角度出发，携手保证所有国家面临最高重症和死亡风险的人群优先接种。”

世卫组织日前强调，有必要通过其主导的COVAX计划（新冠肺炎疫苗实施计划）推动疫苗公平分配。

就此，谭德塞说：“一些国家和公司嘴上说着公平分配，却仍在优先双边交易，绕开COVAX计划，推高价格，还试图插队。”

他说，疫苗生产商优先考虑获取富裕国家的上市批准以追求更高利润，而不是向世卫组织提交完整材料，这可能会延迟COVAX计划内的疫苗交付，造成世卫组织原本想要避免的囤货、市场混乱、不协调等问题。

1月19日，在巴西亚马孙州塔巴廷加市，医护人员为一名原住民接种中国新冠疫苗。新华社发（卢西奥·塔沃拉摄）

谭德塞举例说，据统计，全球49个高收入国家已为其民众接种了3900万剂疫苗，而某个最低收入国家迄今只获得了25剂疫苗。“不是2500万，就是25！”

谭德塞质问道，这种“自我优先”的作法不仅置低收入国家高危人群于不顾，又何尝不是“搬起石头砸自己的脚”？“最终，这些行为只会延长疫情，延长我们的痛苦，延长相关防控措施，害得民众和经济继续受苦。”

除了动之以情，还不得不晓之以“利”。谭德塞援引了一份研究结果说，推进疫苗公平分配，2021年可给最富有的10个国家带来等同于1530亿美元的经济利益，而这一数据到2025年将高达4660亿美元。

“现在还不太晚。我呼吁所有国家能团结一致，保证在今年头100天之内，能在所有国家为医护人员和老年人接种疫苗。这符合地球上所有国家的最佳利益。”

1月16日，在印度新德里，一名医护人员进行新冠疫苗注射的准备工作。新华社/法新

谭德塞说，人类有过惨痛教训。比如，艾滋病有效药物出现10多年之后，世界上最贫困的人群才得以使用；再如，当世界上最贫困的人口获得H1N1疫苗时，疫情都已结束。

他希望，人类这一次抗击新冠疫情，能书写一个不同的结局，避免重蹈覆辙。“接下来会怎样就看我们的了。”

(责编：艾雯、常红)

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