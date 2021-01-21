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“我太感谢这支疫苗了！”——记巴西开始接种中国研制的新冠疫苗

2021年01月21日16:02 | 来源：新华网
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新华社圣保罗1月20日电 （记者宫若涵、周星竹）19日，68岁的巴西蒂库纳族老人伊莎贝尔·塞泽里奥成为当地第一个接种中国新冠疫苗的居民。“我太感谢这支疫苗了！”塞泽里奥用蒂库纳语激动地说。

塞泽里奥居住在一个名叫乌马里亚苏的小村庄。这个村庄坐落在巴西、哥伦比亚和秘鲁三国交界地带的亚马孙雨林深处，由于远离大城市，气候条件恶劣，当地物资输送十分困难。

根据巴西全国新冠疫苗接种计划，优先接种人群除了医护工作者、老年人等群体，还包括原住民。巴西原住民村落发展滞后，自去年以来饱受新冠之苦。19日，巴西空军专程为亚马孙州塔巴廷加市运送了1000剂中国北京科兴中维生物技术有限公司研发的克尔来福新冠疫苗，以提供给居住在附近的原住民，其中就包括乌马里亚苏村村民。

目前，巴西约有6000个原住民村落陆续收到了克尔来福疫苗。原住民护士奥齐马尔告诉新华社记者，中国的新冠疫苗在“我们最困难也是最需要的时刻到来了，我要告诉那些心存疑虑的人，这款疫苗很有效也很重要”。

1月17日，巴西国家卫生监督局召开特别会议，宣布给予中国研发的克尔来福新冠疫苗紧急使用许可。随后，首批疫苗接种工作在圣保罗大学临床医院展开，54岁的护士莫妮卡·卡拉桑斯成为首个接种者。对于能接种疫苗，她感到非常高兴，并呼吁巴西民众信任这款疫苗。

18日下午5时，疫苗的接种工作正式在巴西全国开启，总共约600万剂克尔来福疫苗将根据各州人口数量和原住民数量进行分配。

记者19日在圣保罗大学临床医院的接种点看到，人们排队进入接种现场，秩序井然。当天接种疫苗的有圣保罗大学临床医院的一线人员，他们迫切需要得到疫苗保护。

心理医生达里亚娜在接种现场对记者表示，一线医护人员接种疫苗非常重要。她期待疫苗接种能减缓病毒的传播速度，并最终消灭疫情。

除了从中国进口克尔来福疫苗外，巴西布坦坦研究所还从中国进口疫苗原材料进行本地灌装，以保障巴西的疫苗供应。英国牛津大学和阿斯利康制药公司合作研发的新冠疫苗也于17日获得了紧急使用许可。

30多岁的圣保罗大学临床医院急诊科医生布鲁诺·贝森告诉新华社记者，他最大的愿望就是自己和父母能够尽快接种疫苗。“随着疫苗投入使用，世界将变得更加美好。2020年是十分艰难的一年，但我们挺了过来。2021年也会充满艰辛，但我们一定能渡过难关！”他满怀信心地说。

(责编：艾雯、常红)

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