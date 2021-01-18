原标题：菲律宾累计新冠病例超50万例

新华社马尼拉1月17日电（记者袁梦晨 杨柯）菲律宾卫生部17日公布的数据显示，菲累计新冠确诊病例已超过50万例。专家认为，近期菲新冠疫情有反弹趋势，这与此前节假日期间民众聚集增多有关。

据菲卫生部消息，截至当地时间17日16时，24小时内新增确诊1895例，累计确诊500577例；新增死亡11例，累计死亡9895例。

菲卫生部还表示，今年1月以来，菲日均新增新冠病例近1600例，与去年12月日均新增不足1400例相比呈增长之势，1月16日单日新增2058例，为去年12月18日以来最高值。

菲律宾专家认为，菲新冠疫情反弹趋势与此前圣诞节、新年等节假日期间民众聚集增多有关。世界卫生组织驻菲律宾代表阿贝亚辛格日前说，在最近举行的很多大型活动特别是节日庆祝活动中，菲不少民众聚集且没有保持社交距离，短期内新冠病例会增多。

新冠疫情持续发展促使菲律宾政府加快新冠疫苗采购。菲方计划今年购买约1.48亿剂疫苗，为约7000万民众接种。目前菲政府正同多国制药公司商谈购买新冠疫苗事宜。菲政府规定，军人、警察、医护人员和其他感染风险高的人群将优先接种。

美国辉瑞公司生产的新冠疫苗已获得菲律宾紧急使用许可。不过在挪威报告23例与辉瑞疫苗相关的老年人死亡病例后，菲政府应对新冠疫情总协调人兼新冠疫苗主管加尔韦斯17日说，菲方在为本国老年人引进疫苗时会加倍小心，将按计划先给18岁至59岁人群接种，然后再寻找适合老年人接种的新冠疫苗。

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