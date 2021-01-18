世纪疫情与百年变局交织，世界经济陷入严重衰退，世界进入动荡变革期，人类社会面临的挑战层出不穷……世人更加认识到，生活在一个互联互通、休戚与共的地球村里，必须站在全人类高度，推动构建人类命运共同体

2017年1月18日，习近平主席在联合国日内瓦总部发表题为《共同构建人类命运共同体》的主旨演讲。那是一元复始、万象更新的时节，又是世界充满不确定性、人们对未来既寄予期待又感到困惑的时刻。国际社会普遍称赞，这篇重要演讲描绘出人类命运共同体的美好未来，用思想之光照亮了人类前行之路。

2021年刚刚起步，世界正被新冠肺炎疫情阴霾所笼罩。世纪疫情与百年变局交织，世界经济陷入严重衰退，世界进入动荡变革期，人类社会面临的挑战层出不穷……世人更加认识到，生活在一个互联互通、休戚与共的地球村里，必须站在全人类高度，推动构建人类命运共同体。当此之时，重温习近平主席4年前的日内瓦演讲，回首最近100多年的历史，思考“世界怎么了、我们怎么办”，人们更能理解什么才是全人类的共同愿望。

让和平的薪火代代相传，让发展的动力源源不断，让文明的光芒熠熠生辉，这是各国人民的期待，需要政治家的担当。习近平主席明确提出“中国方案”——构建人类命运共同体，实现共赢共享。习近平主席从伙伴关系、安全格局、经济发展、文明交流、生态建设等方面提出具体主张：“坚持对话协商，建设一个持久和平的世界”“坚持共建共享，建设一个普遍安全的世界”“坚持合作共赢，建设一个共同繁荣的世界”“坚持交流互鉴，建设一个开放包容的世界”“坚持绿色低碳，建设一个清洁美丽的世界”。这是一幅蓝图，为人类社会进步与发展指明了道路。

大道之行，天下为公。人类命运共同体汇聚着世界各国人民对和平、发展、繁荣向往的最大公约数。国际社会普遍认为，中国倡导并推动构建人类命运共同体，“展现出主动积极、与时俱进的大国风范”。2017年2月，“构建人类命运共同体”理念首次被写入联合国决议，随后又陆续被写入联合国安理会、联合国人权理事会等通过的多份联合国决议。在国家层面，中国正与越来越多的友好伙伴构建起双边命运共同体。在地区范围，各方已就打造周边、亚太、中国—东盟、中非、中阿、中拉命运共同体达成共识。在全球领域，中方倡议构建网络空间、核安全、海洋等命运共同体和人类卫生健康共同体，得到国际社会积极呼应。

大道至简，实干为要。中国坚定秉持人类命运共同体理念，始终知行合一。从坚定维护多边主义到合力应对气候变化，从高质量共建“一带一路”到引领全球减贫合作，中国以实际行动推动人类命运共同体理念落地生根、开花结果。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，高举和平、发展、合作、共赢旗帜，坚持独立自主的和平外交政策，推进各领域各层级对外交往，推动构建新型国际关系和人类命运共同体。中国国务院新闻办公室近日发布《新时代的中国国际发展合作》白皮书表示，中国将继续以人类命运共同体理念为指引，以正确义利观为价值导向，在力所能及的范围内积极开展国际发展合作，为全球发展注入中国力量。

在携手抗击疫情的斗争中，中国秉持人类命运共同体理念，既对本国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责。习近平主席同各国领导人深入交流、沟通，提出并积极推动构建人类卫生健康共同体，呼吁和衷共济、团结抗疫。国际社会普遍认为，中国理念和行动成为特殊时期推动世界走出至暗时刻的重要力量，构建人类命运共同体是应对人类共同挑战、建设更加繁荣美好世界的人间正道。

大道不孤，天下一家。“构建人类命运共同体是一个美好的目标，也是一个需要一代又一代人接力跑才能实现的目标。”各方理当顺应人民呼声，顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流，锲而不舍、驰而不息地携手努力，共同推进构建人类命运共同体的伟大进程。

《 人民日报 》（ 2021年01月18日 03 版）

(责编：岳弘彬)