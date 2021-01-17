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关键时刻更要引导好经济全球化走向（和音）

2021年01月17日10:35 | 来源：人民网－人民日报
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　　2017年1月17日，习近平主席在世界经济论坛年会开幕式上发表题为《共担时代责任 共促全球发展》的主旨演讲，洞察经济全球化面临的深层次问题，指明了经济全球化的发展方向， 表明了中国推动经济全球化的坚定立场。4年前，这篇主旨演讲被赞誉为“冬日里的阳光”；4年来，这篇演讲一直被国际社会所铭记，持续启迪人类关于经济全球化的深入思考。

　　“历史地看，经济全球化是社会生产力发展的客观要求和科技进步的必然结果，不是哪些人、哪些国家人为造出来的”“经济全球化为世界经济增长提供了强劲动力，促进了商品和资本流动、科技和文明进步、各国人民交往”“经济全球化确实带来了新问题，但我们不能就此把经济全球化一棍子打死，而是要适应和引导好经济全球化”……这是看待经济全球化的正确方式，也是继续推动开放合作，使经济全球化继续为增进人类福祉服务的重要基础。

　　越是困难时刻越需要思想之光的指引，越是危机面前越能彰显真理穿透时空的力量。悟懂习近平主席关于经济全球化的重要论述，能够看到世界经济复苏发展的希望和路径。新冠肺炎疫情发生以来，国际交流和人员往来严重受阻，全球贸易和投资大幅下降，世界经济受到供给侧、需求侧的冲击。一些人抛出全球产业链和供应链“掉链子”、“经济全球化已经终结”的论调，逆全球化思潮涌动。但正如国际货币基金组织前首席经济学家肯尼思·罗戈夫所指出，拒绝开放的“副产品”不仅是增长放缓，而且会导致所有国家国民收入大幅下降。

　　疫情给经济全球化造成阻力，但各国走向开放、走向合作的大势没有改变。新一轮科技革命和产业变革加速演进，不断释放新的推动经济全球化发展的动力。美国《哈佛商业评论》认为，电子商务、视频会议和机器人等领域正在发生技术变革，这些转变可能促进经济全球化。世界经济论坛发布报告指出，疫情防控期间全球贸易正在经历技术变革，贸易技术可能推动知识密集型产品和服务跨境流动，技术进步可以帮助缩小发达国家与发展中国家、小型与大型企业间的差距，甚至提供跨越式赶超机会。这些表明，经济全球化正面临新的发展机遇，推动经济全球化朝着正确方向发展，能够助力破解发展难题。

　　“人类历史告诉我们，有问题不可怕，可怕的是不敢直面问题，找不到解决问题的思路。面对经济全球化带来的机遇和挑战，正确的选择是，充分利用一切机遇，合作应对一切挑战，引导好经济全球化走向。”疫情仍在扩散蔓延，世界经济复苏不稳定不平衡，当务之急是携手抗击疫情，畅通世界经济运行脉络，引导好经济全球化走向，为世界经济复苏发展提供动力。4年前习近平主席为世界经济开出的“药方”，当前也十分“对症”：坚持创新驱动，打造富有活力的增长模式；坚持协同联动，打造开放共赢的合作模式；坚持与时俱进，打造公正合理的治理模式；坚持公平包容，打造平衡普惠的发展模式。显然，这是把准了痛点难点焦点，抓住关键的“对症下药”。

　　中国是经济全球化的受益者，更是贡献者。中国坚定不移扩大高水平开放，以实际行动推动建设开放型世界经济。4年来，中国自贸试验区增加至21个；连续举办3届中国国际进口博览会，中国市场正成为世界的市场、共享的市场、大家的市场；中国加快构建新发展格局，既为中国经济发展开辟空间，也为世界经济复苏和增长增添动力。中国举办两届“一带一路”国际合作高峰论坛，携手各国高质量共建“一带一路”；中国积极推动签署区域全面经济伙伴关系协定，中欧投资协定谈判如期完成，增强了国际社会对经济全球化和自由贸易的信心。中国坚定选择同世界各国互利共赢、共同发展，用丰硕的实践成果雄辩地证明何为“积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也”。

　　历史是勇敢者创造的，关键时刻更需要把准正确方向。人们应当坚信，只要各国牢固树立人类命运共同体意识，携手努力、共同担当，同舟共济、共渡难关，就一定能够推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，就一定能够让世界更美好、让人民更幸福。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月17日 03 版）
(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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