新华社马尼拉1月16日电（记者杨柯、袁梦晨）当地时间1月16日，国务委员兼外长王毅在马尼拉同菲律宾前总统阿罗约以视频连线方式共同出席“中国—菲律宾马尼拉论坛”启动和“中菲相知奖”设立仪式。

王毅说，阿罗约女士是中国人民的老朋友、好朋友，几十年来一直致力于中菲友好，为加强两国人民交流积极奔走，中方对此表示赞赏。近年来，在两国元首共同引领下，中菲关系实现转圜并全面发展，为地区繁荣稳定发挥了积极作用，符合两国人民根本长远利益。国之交在于民相亲。中菲隔海相望，地缘相通、人缘相亲、民间友好交往历史悠久，我们应将两国人民的友谊传承下去。

王毅表示，中方愿继续根据菲方需要提供疫苗支持和帮助，同菲方携手共克时艰，直至最终战胜疫情。中方将全力支持办好“中国—菲律宾马尼拉论坛”和“中菲相知奖”，让更多人成为共促中菲友谊的同行者。

阿罗约表示，中国代表团此次访菲体现了中方对菲律宾和杜特尔特总统执政的信心。成立“中国—菲律宾马尼拉论坛”有利于两国加强相互了解，增进信任，消弭分歧。菲律宾人民高度期待设立“中菲相知奖”，进一步推进两国民间友好。希双方不断发展友好合作，加快后疫情时期经济复苏，为菲中友好不断注入新动力。

“中国—菲律宾马尼拉论坛”由中国驻菲律宾使馆与“菲律宾—中国了解协会”联合成立，旨在打造中菲“增互信、促合作、化分歧”的对话交流新平台。

“中菲相知奖”由中国驻菲律宾使馆与“菲律宾—中国了解协会”联合设立，旨在表彰并鼓励致力于中菲友好事业、为增进中菲相互了解和促进中菲关系作出突出贡献的菲团体及个人。

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