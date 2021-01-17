人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

王毅同菲律宾前总统阿罗约共同出席“中国—菲律宾马尼拉论坛”启动和“中菲相知奖”设立仪式

2021年01月17日09:05 | 来源：新华网
小字号

新华社马尼拉1月16日电（记者杨柯、袁梦晨）当地时间1月16日，国务委员兼外长王毅在马尼拉同菲律宾前总统阿罗约以视频连线方式共同出席“中国—菲律宾马尼拉论坛”启动和“中菲相知奖”设立仪式。

王毅说，阿罗约女士是中国人民的老朋友、好朋友，几十年来一直致力于中菲友好，为加强两国人民交流积极奔走，中方对此表示赞赏。近年来，在两国元首共同引领下，中菲关系实现转圜并全面发展，为地区繁荣稳定发挥了积极作用，符合两国人民根本长远利益。国之交在于民相亲。中菲隔海相望，地缘相通、人缘相亲、民间友好交往历史悠久，我们应将两国人民的友谊传承下去。

王毅表示，中方愿继续根据菲方需要提供疫苗支持和帮助，同菲方携手共克时艰，直至最终战胜疫情。中方将全力支持办好“中国—菲律宾马尼拉论坛”和“中菲相知奖”，让更多人成为共促中菲友谊的同行者。

阿罗约表示，中国代表团此次访菲体现了中方对菲律宾和杜特尔特总统执政的信心。成立“中国—菲律宾马尼拉论坛”有利于两国加强相互了解，增进信任，消弭分歧。菲律宾人民高度期待设立“中菲相知奖”，进一步推进两国民间友好。希双方不断发展友好合作，加快后疫情时期经济复苏，为菲中友好不断注入新动力。

“中国—菲律宾马尼拉论坛”由中国驻菲律宾使馆与“菲律宾—中国了解协会”联合成立，旨在打造中菲“增互信、促合作、化分歧”的对话交流新平台。

“中菲相知奖”由中国驻菲律宾使馆与“菲律宾—中国了解协会”联合设立，旨在表彰并鼓励致力于中菲友好事业、为增进中菲相互了解和促进中菲关系作出突出贡献的菲团体及个人。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved