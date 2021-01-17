新华社马尼拉1月16日电（记者杨柯、袁梦晨）当地时间1月16日，国务委员兼外长王毅在马尼拉同菲律宾外长洛钦举行会谈。

王毅表示，在两国元首战略引领下，中菲去年共同庆祝建交45周年，我们并肩克服荆棘风雨，两国关系经受住各种考验，尤其是中菲人民友谊在携手应对疫情中得到进一步升华。站在2021年新的起点，双方要尽早规划好全年交往合作，以共同抗击疫情和促进经济复苏为主线，进一步聚同化异、密切合作，坚定沿着两国元首共同规划的航向前进，为中菲全面战略合作关系打造更多成果，造福两国和两国人民。

王毅说，中菲是友好近邻，素有相互帮助传统。中方决定向菲方提供一批疫苗捐助，鼓励中国企业同菲方积极商谈疫苗合作，支持菲方彻底战胜疫情。近年来两国重大项目合作取得丰硕成果。双方已完成11个项目，正在或即将实施12个项目，还有12个项目在积极商谈中。中方愿同菲方进一步深化“一带一路”倡议与“大建特建”规划对接，加快提升贸易自由化、便利化水平，培育跨境电商、金融等合作新增长点，分享发展机遇、共享发展成果。

王毅表示，东亚区域合作去年逆势而上，取得积极成果。中方赞赏菲方作为中国—东盟关系协调国为深化中国—东盟关系发挥的重要作用，愿与菲方加强协调合作，与东盟各国一道办好中国—东盟建立对话关系30周年纪念活动，提升双方关系定位，打造蓝色经济伙伴关系，推动《区域全面经济伙伴关系协定》早日生效，加强互联互通、数字经济、数据安全等领域合作。中方愿同东盟国家加快推进“南海行为准则”磋商，达成符合国际法、实质有效的地区规则，表明地区国家有能力、有智慧共同解决好本地区存在的问题，推动南海成为和平之海、友好之海、合作之海。

洛钦表示，菲中关系是两个主权国家间平等相待、互利共赢的成熟关系，是菲最重要的双边关系之一。在两国元首指引下，双方克服疫情影响，经贸、基础设施等领域合作持续推进，展现了两国关系的紧密程度。菲方感谢中方向菲提供包括疫苗在内的抗疫物资支持，积极同菲分享抗疫经验，希同中方进一步加强疫苗合作。希望菲中深化互信，加强合作，共同维护地区和平稳定，使两国全面战略合作关系迈上新台阶。菲方欣喜看到中国经济从疫情中迅速恢复，世界经济复苏离不开中国，需要中国。菲方愿学习了解中国构建双循环新发展格局经验，更好开展合作，实现共同发展。菲方愿同中方积极推进“南海行为准则”磋商进程，对接《东盟互联互通总体规划2025》和“一带一路”倡议，推动东盟—中国关系不断稳定向前发展。

双方宣布启动两国必要人员往来“快捷通道”。

双方还就共同关心的国际和地区问题深入交换意见。会谈后，双方共同出席有关合作文件签字仪式并为中国银行菲律宾人民币业务清算行揭牌。

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