欧洲联盟大约三分之一成员国眼下新冠疫苗供应不足。6个欧盟成员国15日致信欧盟委员会，要求欧委会向疫苗生产商施压，以确保疫苗交付及时、稳定、透明。

法国政府官员同一天说，法国最大医药企业赛诺菲集团或将生产外国药企研发的新冠疫苗。

【抱怨供给不足】

美国辉瑞制药公司和德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗2020年12月27日起在欧盟地区大规模接种。欧盟成员国卫生部长本月13日举行视频会议，讨论疫苗交付事宜。一名与会人士告诉路透社记者，大约三分之一欧盟成员国抱怨疫苗供应不足。

瑞典、丹麦、芬兰、立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚15日致信欧委会，要求欧委会向辉瑞和生物新技术公司施压，以确保疫苗交付及时、稳定和透明。

上述6国卫生部长在信中说：“这种情况令人无法接受……不仅影响既定接种日程，而且有损接种计划可信度。”

丹麦卫生大臣马格努斯·霍伊尼克说：“我们正与新冠病毒和传染性更强的变异病毒赛跑……我们因而十分重视疫苗交付数量减少（的情况）。”

按照芬兰广播公司新闻部的说法，疫苗供应延迟将在1月底至2月初导致芬兰国内疫苗分发困难。

意大利新冠病毒应急委员会专员多梅尼科·阿尔库里说，辉瑞公司18日起将把交付给意大利的疫苗剂量削减29%，这家药企没有说明供应减少将持续多久。

【为增产做准备】

辉瑞公司15日说，为实现疫苗增产目标，企业改变生产流程，将“短暂影响”1月底至2月初的疫苗交付进度。德国生物新技术公司说，企业在比利时皮尔斯镇一处工厂的产量今后数周将下降，产量减少原因是企业为增加产能改变一些生产流程。

位于皮尔斯镇的这处疫苗工厂为美国以外国家和地区供应疫苗。

欧委会代表欧盟成员国与辉瑞和德国生物新技术公司商谈疫苗采购，但不对疫苗交付承担责任。依据合同，辉瑞和德国生物新技术将向欧盟供应6亿剂疫苗。这两家药企同意在今年二季度或晚些时候向欧盟交付7500万剂疫苗，但都不曾提及今年一季度将交付多少疫苗。

欧委会主席乌尔苏拉·冯德莱恩说，她已经同辉瑞首席执行官阿尔伯特·布拉通电话。布拉“再次保证所有承诺一季度供应的疫苗将在一季度交付。他亲自过问，将缩短推迟交付的时间，以确保尽快赶上（进度）。”

欧盟地区人口大约4.5亿。这款疫苗需接种两剂。

【或合作增产能】

法国经济部分管工业的部长级代表阿涅丝·帕尼耶-吕纳谢15日接受媒体采访时说，法国最大药企赛诺菲集团研发的新冠疫苗面世还需时日，这家企业可能协助生产他国药企研发的新冠疫苗。

帕尼耶-吕纳谢说，她与赛诺菲集团讨论了赛诺菲作为其他药企分包商的可能。“我们正同他们（赛诺菲）一道考虑……他们正与德国生物新技术和（美国）杨森制药公司分别研究是否可以（合作）。”

按照她的说法，合作生产的主要问题是赛诺菲今后3至5个月是否有备用产能生产疫苗。

赛诺菲集团告诉法新社记者，赛诺菲正在评估临时为其他药企生产疫苗在技术方面的可行性，讨论仍处在“非常初级阶段”。赛诺菲没有提及与哪些企业合作。

法新社报道，法国一家医药分包商说将生产辉瑞-德国生物新技术疫苗，另一家医药分包商定于2月底或3月初开始生产美国莫德纳公司研发的新冠疫苗。（包雪琳）（新华社专特稿）

(责编：苏缨翔、徐祥丽)