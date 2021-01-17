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世卫组织：新冠肺炎疫情继续构成“国际关注的突发公共卫生事件”

2021年01月17日05:53 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报布鲁塞尔1月16日电  （记者张朋辉）日内瓦消息：世界卫生组织1月15日在记者会上宣布，新冠肺炎疫情继续构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

　　世卫组织突发事件委员会1月14日以视频形式再次召开会议，分析了当前全球疫情防控形势，重点就新冠病毒变异、疫苗接种及国际旅行检测证书等问题进行了讨论，并对世卫组织等防控工作提出建议。委员会敦促世卫组织建立变异病毒命名标准，以避免病毒命名与特定地域相关联。委员会认为，鉴于当前新冠疫苗减少病毒传播的效果仍有待评估，且疫苗供应有限，因此不推荐将疫苗接种证明作为国际旅行的要求。

　　世卫组织总干事谭德塞在15日的记者会上表示，欧洲、美洲、非洲一些国家近来疫情反弹，全球范围内仍然没有打破病毒传播链，医院和医护人员压力巨大。他呼吁各国政府及民众尽一切努力贯彻好防控措施，最大限度减少病毒传播。

　　就新冠病毒溯源工作，世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安表示，从过去应对疫情的经验看，完成病毒溯源是一项艰难的工作，可能耗时数年，也并不能确保一定能有最终答案，为此应该汇集全球科学界的智慧。

　　世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗说，应该遵循科学，进行系统科学研究。世卫组织正在同世界各地的科学家直接联系，以收集更多信息，规划合作。世卫组织也非常高兴有机会到中国考察，非常高兴与中国科学家合作，我们对中国表示感谢。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月17日 03 版）
(责编：白宇)

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