人民网伦敦1月15日电 第五届中英电动汽车创新论坛15日在线举办。该论坛由中国电动汽车百人会联合英国国际贸易部、英国驻华大使馆共同主办，两国的行业机构、电动汽车领域代表企业以“中英高性能电动汽车创新与合作”为话题，分享最新的技术创新与研发布局。

英国国际贸易部副部长格雷汉姆·斯图瓦特（Graham Stuart）在视频致辞中指出，中英汽车领域的合作已经取得了良好进展，吉利伦敦电动汽车公司就是一个很好的例子，相信合作将会继续增长。英国首相鲍里斯·约翰逊在2020年提出了绿色工业革命10项计划，内容涵盖清洁能源、交通、自然和创新技术等方面和领域，旨在推动英国在2050年之前消除其导致气候变化的因素。该计划拟动用超过120亿英镑政府资金，目标是到2030年时促进三倍以上的私营部门投资。英国将以第26届联合国气候变化大会为契机与国际伙伴更紧密合作。

中国财政部国际经济关系司副司长张政伟说，自新冠肺炎疫情暴发以来，中英两国比任何时候都更加深切地体会到，构建人类命运共同体的意义。今年是中国“十四五”规划开局之年，中方正在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，更要通过强化开放合作，更加紧密地同世界经济联系互动，提升国内大循环的效率和水平，这也为中英双方开展新能源汽车合作提供了重要的契机。英方在技术研发、创新和尖端制造方面具有世界领先的经验和实力，中方拥有超大规模市场和全产业链优势，中英双方在新能源汽车制造和交通零排放领域有着共同合作需求。

中国工业和信息化部国际经济技术合作中心主任郑红表示，中国政府高度重视新能源汽车产业发展。2020年中国汽车销量达到了2531.1万辆，连续12年蝉联全球第一位。其中新能源汽车的销量达到136.7万辆，创历史新高。她就中英新能源领域合作提出三点建议：坚持互利共赢，扩大利益的汇合点；加强产业战略对接和最佳应用的实践分享；推动产业创新合作，培育新的发展优势。

论坛上与会嘉宾就高性能电动汽车技术的创新与应用、中英高性能电动汽车供应链合作等议题展开了探讨，并举行了电动汽车百人会与英国汽车制造和贸易商协会战略合作协议签约仪式，联合汽车创新（英国）中心成立发布仪式。（白天行）

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