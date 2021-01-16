巴西面积最大的州亚马孙州受到第二波新冠疫情重击，当地医院不堪重负。亚马孙州官员和民众14日因医用氧气告急向外界求助，政府用飞机向其他州紧急转运病人。

全州上下求购氧气

卫生部门官员说，亚马孙州一些医院的氧气储备已经用光；由于没有空余重症监护床位，不得不把病人空运至其他州。州政府说，正安排235名需要输氧却无法住进重症监护病房的病人前往5个州和首都巴西利亚接受救治。

国会议员马塞洛·拉莫斯告诉路透社，亚马孙州向美国发出求助，请求对方派军用运输机将氧气罐运至亚马孙州。

巴西卫生部长爱德华多·帕祖洛说，亚马孙州首府马瑙斯情况极为严峻，医院系统正在经历崩溃。欧洲新闻社报道，马瑙斯不仅医院没床位，许多病人只能在家自救、等待，就连墓园里也已没有多余位置。

一些病人亲属在社交媒体上发视频求购氧气。这些视频经过大量转发，引起全国关注。许多州和城市的官员表示愿意提供帮助。

亚马孙州州长威尔逊·利马14日在新闻发布会上感谢人们伸出援手。“当‘地球绿肺’出现问题，全世界的人都在关注。现在我们请求帮助，我们的人民需要这些氧气。”

副总统汉密尔顿·莫朗在推特上说，巴西空军已把超过8吨医疗物资运往马瑙斯，包括氧气罐、床和帐篷。

亚马孙州累计近6000人死于新冠病毒感染。该州位于巴西西北部，地处偏远，物流不便，向巴西供应医用氧气的一家跨国企业正考虑从委内瑞拉向亚马孙州运送氧气。

难言变异病毒助长疫情

马瑙斯人口约200万，是亚马孙州最大城市。为遏制疫情，14日起，马瑙斯每日晚7时至次日晨6时实施11小时宵禁。

日本10日说，从巴西入境的4名旅客确诊感染一种变异新冠病毒，与英国和南非发现的变异新冠病毒不完全相同。4名旅客正是来自亚马孙州。

巴西奥斯瓦尔多·克鲁斯基金会研究人员说，在日本发现的这种变异病毒可能去年12月至今年1月已经在亚马孙州出现。

巴西公共卫生专家正试图弄清这种变异病毒是否比原始病毒传染性更强，以及亚马孙州第二波疫情加重是否与变异病毒的出现有直接关联。

泛美卫生组织副主任雅尔巴斯·巴尔博萨认为，亚马孙州疫情加重与出现变异病毒的关联不大。“许多城市和州最近都是这个情况，比较可能的原因是年底假期和夏天到来，更多人旅行，保持社交距离等措施也放松了。”

巴西卫生部14日说，全国新增确诊病例超6.7万例；累计确诊超830万例，在全球仅次于美国和印度，累计死亡逾20万例，仅次于美国。

路透社援引消息人士的话报道，巴西医药监管部门预计17日批准两款疫苗投入紧急使用，巴西政府定于20日开始在全国接种。卫生部官员说，全民接种新冠疫苗最多要花16个月。（郭倩）（新华社专特稿）

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