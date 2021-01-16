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眼看任期行将结束  仍在上演“最后疯狂”

揭开蓬佩奥“谎言外交”老底（环球热点）

本报记者  高  乔
2021年01月16日05:55 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　12月27日，人们在美国华盛顿的国家广场漫步。
　　沈 霆摄（新华社发）

　　美国国务卿蓬佩奥的“谢幕之旅”夭折了。1月12日，美国国务院取消了本周所有美国官员的外访行程，其中包括蓬佩奥原定于1月13日对欧洲国家卢森堡和比利时的访问。这次本就不受欧洲国家欢迎的“最后海外行程”戛然而止，为蓬佩奥的国务卿任期画上仓促句号。

　　自2018年4月上任以来，蓬佩奥频频在世界舞台上演滑稽戏：秉承“美国优先”原则，压榨、惹怒传统盟友；退出《巴黎协定》《中导条约》等多个国际条约，抨击世界卫生组织等国际组织，与国际多边主义合作背道而驰；抹黑、“甩锅”中国，威逼利诱其他国家选边站队，挑起世界意识形态之争……

　　本报回顾蓬佩奥这位“史上最差国务卿”的“经典表演”，梳理他为美国留下的“政治遗产”以及给国际局势带来的撕裂与混乱，并邀请中国国际问题研究院常务副院长、研究员阮宗泽进行解读。

　　

　　病毒传播

　　抹黑“甩锅”中国

　　转移国内矛盾

　　蓬氏谎言：抹黑、“甩锅”中国，是疫情以来蓬佩奥的惯常动作。2020年12月31日，蓬佩奥发表声明称，中国“渎职”行为使本可控制住的新冠肺炎疫情演变为全球大流行。此前，蓬佩奥在疫情发生之初就频频将新冠病毒称为“武汉病毒”“中国病毒”，并在不同场合表示，中国将病毒传播至美国造成死亡和经济破坏，“中国剥削美国”“摧毁美国就业”，要求中国对疫情负责。

　　事实真相：自疫情发生至今，中国防控疫情的切实行动和显著成效全球有目共睹。面对未知的新冠病毒，中国第一时间展开流行病学调查，第一时间确定病原体，第一时间公布病毒基因序列等关键信息，为全球抗疫拉响了警报。2020年全年，中国组织了上百场跨国视频专家会议，开设了向所有国家开放的新冠疫情防控网上知识中心，向全球公开发布8版诊疗方案、7版防控方案，毫无保留地与各国分享抗疫经验。中国向150多个国家和10个国际组织提供抗疫援助，向有需要的34个国家派出36支医疗专家组，向世卫组织和联合国相关机制提供资金援助，向各国提供了2200多亿只口罩、22.5亿件防护服、10.2亿份检测试剂盒。

　　美国休斯敦贝勒医学院教授彼得·霍特兹指出，中国为阻止疫情向境外蔓延，采取了非常严格的隔离和检测措施，取得了很好的效果，这是中国对全世界抗疫的重大贡献。

　　反观美国，据世界卫生组织1月13日发布的最新疫情数据显示，美国累计确诊2242.86万例，累计死亡37.33万例，是全球疫情最严重的国家。2020年1月23日武汉关闭离汉通道时，美国公开确诊病例只有1例。2月2日，美国对所有中国公民和过去14天到过中国的外国人关闭边境时，美国官方统计确诊病例只有10余例。此后，在不到100天的时间里，美国公布的确诊病例飙升至100万。在中国疫情基本得到控制之时，美国抗疫不力带来的恶果不断显现。

　　专家观点：疫情发生以来，蓬佩奥频频就疫情相关问题抹黑、“甩锅”中国，试图以此转移美国民众注意力，掩盖美国政府抗疫不力的事实，转移疫情暴露的国内社会矛盾。这是某些美国政客惯用的伎俩：美国抗疫不力都是中国造成的，你们要责备，就去找中国，跟美国政府没关系。这完全是颠倒黑白、不负责任。

　　反华路演

　　渲染中国威胁

　　逼迫他国站队

　　蓬氏谎言：“中国威胁论”，几乎成了蓬佩奥挂在嘴边的口头禅。2021年1月11日，蓬佩奥发布推特称：中国共产党是对联合国的最大威胁。此前，蓬佩奥宣布对中国统战部官员实施签证制裁，发表系列指责中国利用“统战”对外国实施“渗透”等污名化统一战线的言论。2020年，他在尼克松图书馆发表演讲时表示，中国渴望建立全球霸权，威胁国际条约，将国际条约作为主导世界的工具。

　　2020年10月，蓬佩奥先后访问印度、斯里兰卡、马尔代夫、印度尼西亚和越南，抛出“中国债务陷阱外交论”，煽动“自由国家携手挫败中国共产党的威胁”等。同年11月，蓬佩奥先后访问法国、土耳其、格鲁吉亚、以色列、阿联酋、卡塔尔以及沙特阿拉伯。在这次欧洲及中东7国之旅中，蓬佩奥再度打开“中国威胁论”复读机，声称“如果不和美国一起对抗中国，各国都将沦为‘中国的殖民地’”。

　　事实真相：蓬佩奥的“反华路演”没什么观众。在蓬佩奥访问欧洲、中东期间，欧洲各国已耐不住性子表达不满。法国《世界报》形容这是一场“告别之旅”，《巴黎人报》称蓬佩奥此行“尴尬不已”。英国《卫报》19日称，蓬佩奥行程“极具挑衅意味”。在去年10月的亚洲之行中，有关国家并未呼应蓬佩奥的反华言论，而是表示，不会牺牲自身的独立、主权和领土完整。2020年12月30日，中欧领导人共同宣布如期完成中欧投资协定谈判，再次证明中欧深化合作已势不可挡。

　　事实上，中国始终是世界和平的建设者和国际秩序的维护者。向联合国新冠肺炎疫情全球人道主义应对计划提供5000万美元支持，设立规模5000万美元的第三期中国—联合国粮农组织南南合作信托基金，未来5年内将再向联合国妇女署提供1000万美元捐款……这些措施是中国支持多边主义的扎实行动。

　　专家观点：蓬佩奥的反华策略反映了美国对华政策的方向性错误，也反映出某些美国政客对中国深刻顽固的政治偏见，认为中国的发展对美国形成威胁，企图通过制造事端、挑起意识形态争端向中国施压，从而牵制中国发展。但某些美国政客热衷的政治操弄根本达不到任何目的，因为无论是欧洲国家还是亚洲国家，都不再愿意随着美国的鼓点起舞。事实上，欧洲高度重视与中国的关系，愿意和中国发展长期互利共赢的合作关系，这就是一个力证。

　　动辄“退群”

　　惹恼传统盟友

　　搅浑全球局势

　　蓬氏谎言：疫情发生后，蓬佩奥多次指责世界卫生组织抗疫不力、威胁退出世卫组织，声称世卫组织对新冠疫情的反应迟缓，而且在新冠肺炎疫情大流行期间“以中国为中心”，并称该组织需要“根本性改革”“美国可能永远不会恢复资助世卫组织”。2020年7月7日，美国向联合国秘书长提交退出世卫组织的通知。

　　事实真相：疫情发生后，世卫组织及时宣布新冠肺炎疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”，不断对各国应对疫情情况进行评估，提供建议。

　　反观美国，拒绝批准《京都议定书》、退出《巴黎协定》、退出伊朗核问题全面协议、《中导条约》《武器贸易条约》《开放天空条约》，消极对待《新削减战略武器条约》延期谈判……迄今，美国已经退出十多个国际条约和国际组织。

　　除了在国际社会“退群”上瘾，蓬佩奥任期内还把传统盟友惹恼了一遍又一遍。此前，蓬佩奥声称，将欧洲多国与俄罗斯合作的“北溪-2号”和“土耳其溪流”石油天然气输送管道项目归入《以制裁反击美国敌人法案》，声称对参与项目的相关公司施以极其严厉的经济制裁。在军费分担、反恐协作、美欧贸易谈判及美国多次退约等问题上，蓬佩奥与北约国家也屡现分歧。

　　专家观点：美国的我行我素，对欧洲国家等传统盟友造成很深的关系裂痕。一方面，美国奉行的单边主义，对一直提倡多边主义的欧洲造成严重冲击。另一方面，美国唯我独尊的气焰，让欧洲国家得到一个大教训：在利益面前，美国只会维护自身利益，欧洲国家必须加强自身独立性。这是大西洋两岸关系中一个新的变化因素。

　　蓬佩奥的任性胡来，扯下了美式道德的遮羞布，暴露出“美国优先”等赤裸裸的单边主义。美国退出国际多边主义机制，损害了这些机制的权威性，削弱了它们在全球范围内的行动力和影响力。尤其在疫情期间，美国退出世卫组织，不仅让本国陷入疫情蔓延的泥淖，也让世卫组织在全球抗疫行动中遭遇挫折和掣肘，影响全球抗疫效率。

(责编：白宇)

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