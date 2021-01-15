新华社华盛顿1月14日电 题：拜登万亿美元经济救助计划或在国会受阻

新华社记者高攀 熊茂伶 许缘

美国当选总统拜登14日提出总额达1.9万亿美元的经济救助计划，以应对日趋恶化的新冠疫情、推动美国经济复苏，但该计划可能会遭到反对大幅扩张财政赤字的部分国会议员抵制，能否获得美国国会批准仍存变数。

拜登当天在美国特拉华州威尔明顿市发表演讲时说，美国国会去年年底通过的经济纾困计划远不足以应对危机，仍需采取更多举措控制疫情和救助经济。他提出救助、复苏“两步走”计划，为美国家庭、企业、地方政府等提供资金援助，通过投资基础设施、清洁能源、研发创新等推动经济复苏。

根据拜登团队当天公布的1.9万亿美元“美国救助计划”，其中约4000亿美元将用于抗击疫情，约1万亿美元将为受疫情冲击的美国家庭提供经济纾困，约4400亿美元为在疫情中挣扎的小企业、州和地方政府等提供援助。

美国国会众议院议长佩洛西和参议院民主党领袖舒默对此发表联合声明说，当前美国家庭面临新冠疫情、经济衰退、种族不平等、气候变化等多重危机，希望共和党议员与民主党合作，尽快将拜登提出的经济救助计划转变为国会批准的立法。

分析人士指出，拜登在正式宣誓就职前宣布经济救助计划，凸显近期美国疫情恶化和经济复苏放缓带来的紧迫性。美国劳工部公布的数据显示，去年12月美国非农业部门就业人口环比下降约14万，为8个月以来首次下降；上周美国首次申请失业救济人数升至96.5万，创5个月来新高，显示疫情反弹已导致美国就业市场复苏进程受挫。

如何重建遭受疫情严重冲击的美国经济、促进经济复苏和创造就业将是拜登政府上任后面临的重要经济挑战。如果不通过新一轮经济纾困计划，再过几个月美国低收入家庭的生活保障又将面临问题，经济复苏势头也将受到打压。

然而，在美国国会去年12月批准约9000亿美元的经济纾困法案后，国会共和党领袖已暗示他们不希望再出台新一轮大规模经济纾困计划。众议院筹款委员会资深共和党议员凯文·布雷迪当晚发表声明，批评拜登提出的一揽子经济计划对于救助普通企业、让人们重返工作岗位无济于事。众议院预算委员会共和党议员贾森·史密斯也批评拜登的经济计划过于宏大和宽泛。

民主党内部也并非铁板一块。中间派民主党议员乔·曼钦日前表示，他不支持拜登和民主党领袖将美国个人纾困金额从600美元提高到2000美元的提议，凸显拜登团队寻求国会议员对经济援助计划广泛支持的困难。

据美国媒体统计，在民主党拿下代表佐治亚州的两个参议院席位后，民主、共和两党在参议院将各占50个席位。一旦两党在表决中打成平手，预计于本月20日就职的民主党籍当选副总统卡玛拉·哈里斯将作为参议院议长，投出决定性一票。这意味着民主党在参议院拥有微弱多数优势。

虽然某些立法只要在参议院获得50票即可通过，但多数法案仍需达到60票的支持门槛，这意味着拜登团队仍要争取至少10名共和党参议员对关键立法的支持，这并非易事。接下来参议院还将审理特朗普弹劾案，这也可能会激化两党矛盾，影响两党合作和对于新一轮经济救助计划的支持。

华尔街机构对美国下一轮经济救助计划规模的预期远低于拜登的提议。太平洋投资管理公司预计新一轮经济纾困计划在1万亿美元左右，摩根大通、高盛集团和瑞银集团的预测值则都在1万亿美元以下。

值得指出的是，美国经济持续复苏的前提仍然是控制疫情，单靠经济援助并不能阻止疫情蔓延，也不能解决疫情带来的永久性失业、破产、贫富差距扩大等问题。

(责编：刘洁妍、杨牧)