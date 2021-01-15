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世卫组织：国际专家组抵武汉 两人抗体呈阳性未成行

2021年01月15日17:00 | 来源：新华网
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新华社日内瓦1月14日电（记者刘曲 聂晓阳）世界卫生组织总干事谭德塞14日表示，当天已有13名新冠病毒溯源国际专家组成员从新加坡飞抵中国武汉，未来将与中方同行共同开展新冠病毒溯源研究。另有两人因免疫球蛋白M（IgM）检测结果呈阳性，目前仍在新加坡停留。

谭德塞当天在世卫组织突发事件委员会会议上表示，专家组所有成员在启程前都已在本国进行了多次新冠病毒核酸与抗体检测，结果均为阴性。已经抵达武汉的成员将隔离两周，其间将远程与中国同行共同工作。隔离结束后，他们将继续开展两周的实地工作。

谭德塞重申，团结是应对疫情的核心，在疫情面前，全球必须同甘苦、共患难。目前各国对于科学抗疫的意识显著提高，无论个人还是社区都更愿意为保障自己和他人的健康而努力。他敦促各国重点关注高风险传播环境，持续评估防疫措施的效果和影响。

当天召开的突发事件委员会会议主要讨论两大议题，一是近期出现的多种变异新冠病毒，二是能否推出国际旅行通用的疫苗接种和检测证明。世卫组织12日发布的全球新冠疫情周报显示，最初于英国发现的变异新冠病毒已经传播到50个国家和地区，最初于南非发现的变异新冠病毒已传播到20个国家和地区。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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