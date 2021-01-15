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拜登提出1.9万亿美元经济救助计划

2021年01月15日16:59 | 来源：新华网
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新华社华盛顿1月14日电（记者高攀 熊茂伶）美国当选总统拜登14日提出总额达1.9万亿美元的经济救助计划，以应对日趋恶化的新冠疫情、推动美国经济复苏，但该计划能否获得美国国会批准仍存变数。

拜登当天在美国特拉华州威尔明顿市发表演讲时说，美国国会去年底通过的经济纾困计划远不足以应对危机，仍需采取更多举措控制疫情和救助经济。他提出救助、复苏“两步走”计划，为美国家庭、企业、地方政府等提供资金援助，通过投资基础设施、清洁能源、研发创新等推动经济复苏。

根据拜登团队当天公布的1.9万亿美元的“美国救助计划”，其中约4000亿美元将用于抗击疫情，约1万亿美元将为受疫情冲击的美国家庭提供经济纾困，约4400亿美元为在疫情中挣扎的小企业、州和地方政府等提供援助。

美国国会众议院议长佩洛西和参议院民主党领袖舒默随后在一份联合声明中说，希望共和党与民主党合作，尽快推动拜登团队经济方案立法。然而，一些国会议员近期已表示反对政府再度大幅扩张财政赤字和推高政府债务。拜登团队最新经济救助计划能否获批仍存变数。

分析人士指出，拜登在正式宣誓就职前宣布经济救助计划，凸显近期美国疫情恶化和经济复苏放缓带来的紧迫性。如何重建遭疫情严重冲击的美国经济，应对失业潮和企业破产潮带来的经济金融风险，促进经济复苏和创造就业将是拜登政府上任后面临的重要经济挑战。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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