新华社柏林1月14日电 （国际观察）德国执政党选举 谁能成默克尔接班人

新华社记者任珂 张远

德国执政党基督教民主联盟（基民盟）全国党代会将于15日至16日在线上召开，最重要的议程是选举新任党主席。按照目前的德国政治态势，新任基民盟主席很有可能接替默克尔，成为德国下一届总理。

接班进程反复

2018年10月底，处于第四个总理任期的默克尔宣布，将不再寻求连任基民盟主席，未来也将不再竞选联邦总理。基民盟由此开启了领导人交替进程。

本来，得到默克尔支持的克兰普－卡伦鲍尔在2018年12月的基民盟全国党代会上当选党主席后，党内交班就应该已经结束，但克兰普－卡伦鲍尔却因图林根州州长选举风波于2020年2月宣布辞去党主席职务，导致接班人问题重现。

德国将于今年9月举行联邦议院选举。民调显示，基民盟支持率目前维持在35%以上，高居首位，比第二位的绿党高17个百分点。如不出意外，基民盟将在联邦议院选举后保持议会最大政党地位。

按照基民盟的传统，该党主席同时也是党的总理候选人。而按照德国的政治制度，联邦议院最大政党将牵头组阁，其总理候选人将成为新总理。因此，本次基民盟党代会上选举的新任党主席，将很有可能在联邦议院选举后成为德国新总理。

三位热门人选

基民盟党主席目前有三位热门候选人，分别是阿明·拉舍特、弗里德里希·默茨、诺贝特·勒特根。

拉舍特现年59岁，目前是人口和工业大州北莱茵－威斯特法伦州（北威州）州长。德国媒体对他的评价是“中庸之道”。拉舍特的政策与默克尔区别不大，曾在欧洲难民危机期间支持默克尔接纳难民的决定，他自己也曾表示将保持政策的延续性。不过拉舍特被认为在应对北威州新冠疫情上表现不佳，尤其是在疫情暴发初期实施限制措施不够有力。

默茨现年65岁，律师出身，是第二次参选党主席。他曾担任由基民盟及其姊妹党基督教社会联盟（基社盟）组成的联盟党在联邦议院的党团主席，后与默克尔产生分歧于2009年下海经商，在默克尔宣布将退休后又很快回归政坛。默茨以保守言论吸引了基民盟内一些较保守成员的支持，党内对他的态度两极分化比较严重。

勒特根现年55岁，曾任德国环境部长，后因2012年领导基民盟角逐北威州议会选举失利遭到默克尔批评，随后被免去环境部长职位。他2014年出任联邦议院外事委员会主席，任职至今。勒特根以年轻和改革形象示人，是一名环保主义者。

谁能脱颖而出

民调显示，目前上述三位热门候选人的支持率非常接近，默茨为29%，另两人均为25%。在经济精英阶层中，默茨的支持率领先优势较大；而在政界高层中，拉舍特相对更受欢迎。舆论认为，鉴于三人的支持率差距不大，选举应该会进行两轮，首轮得票最低者被淘汰，第二轮决出最终胜者。

按照党代会议程，新主席选举定在16日，但由于是线上举行，一些代表将通过邮寄方式投票，因此最终结果将于22日宣布。不过，三位候选人都表示，将接受在线投票的结果，因为他们认为如果在线上投票中输了，也就不会再有人通过邮寄方式给他们投票了。这一表态意味着，选举结果可能16日就见分晓。

不过，形势的发展带来了新的可能性，基民盟的新任党主席并不一定就会成为总理候选人。默茨和勒特根就表示，总理候选人也可能来自基社盟。基社盟主席、巴伐利亚州州长马库斯·泽德采取强硬措施控制疫情，表现非常抢眼。有民调显示，他作为总理人选的支持率很高，仅次于默克尔。有分析认为，虽然泽德2020年夏天曾说将留在巴伐利亚，但如果真的有更诱人的总理职位，他很可能会动心。

另外，在疫情中表现得到肯定的德国卫生部长延斯·施潘也考虑代表基民盟角逐总理一职。40岁的施潘毫不掩饰自己想成为总理的野心，但目前他仍然支持拉舍特。

(责编：艾雯、刘叶婷)