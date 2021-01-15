吴鹏娟

刘正曦在录制抗疫公益歌曲。

曾多次参加“汉语桥”比赛的埃及男孩刘正曦，现在是中国传媒大学的研二学生。2020年，他再次结缘“汉语桥”，担任第十九届“汉语桥”世界大学生中文比赛的出题官，结识了许多爱好中文的新朋友。除了参加比赛，他还录制相关节目，每天过得忙碌且充实。

用专业知识帮外国人学中文

刘正曦在埃及读大一时曾参加“汉语桥”比赛，但那时的他只会说“你好”“最近怎么样”这样的简单中文口语；在他读大二时，再次参加该比赛，成绩提升很快，获得了埃及赛区二等奖，但还是没有获得到中国参加比赛的机会；到了大三，刘正曦申请到孔院奖学金，到南开大学留学一年。在这一年中，他的中文水平有了极大提升，这让他怀抱信心在读大四时，再次参加了“汉语桥”比赛，获得埃及赛区非常好的成绩。让他感到幸运的是，有机会申请到奖学金到中国传媒大学播音专业攻读硕士学位。

刘正曦发现自己所学的播音知识对外国朋友学中文帮助很大，就常在“脸书”上分享相关知识，还帮助口音较重的朋友纠正发音。“我希望学好专业知识，将来可以传播中国故事和文化。”刘正曦说。

刘正曦告诉笔者，他的“脸书”账号粉丝有数千个，其中不仅有自己之前的同学，还有他就读大学中文系的老师。“他们跟我一起学中文，让我倍感荣幸，也很有成就感。”刘正曦说。

“中国是我的第二个家乡”

在刘正曦印象中，中埃关系友好， “很多埃及人会过春节、端午节等中国传统节日，大家还会一起看中国春晚、吃粽子、赛龙舟”。除此之外，埃及还有唐人街，能见到正宗的北京烤鸭、四川火锅等美食，这些对他来说都是美好的记忆。

新冠肺炎疫情暴发期间，刘正曦更是真切地感受到中埃两国是好兄弟、好伙伴。“在中国抗疫艰难时期，埃及向中国提供了抗疫物资。当埃及抗疫时，中国向埃及提供了力所能及的帮助，携手并肩、合作抗疫。”刘正曦如是说。

新冠肺炎疫情暴发后，不少外国人离开了中国，但刘正曦和朋友们却选择留在中国。“我们把中国当做第二个家乡，希望能为中国贡献自己的微薄力量，也相信中国能控制住疫情。”

疫情期间，刘正曦不仅与中外歌手同唱歌曲《让世界充满爱》，传递战疫信心，还当起了所住小区的志愿者。“社区基层人员年龄较大，每天要为我们测体温、发口罩，比较辛苦，我和朋友们就以志愿者身份加入疫情防控队伍。”刘正曦说，“希望通过此形式表达我们对中国的感情。”

为增进中埃交流贡献力量

相关数据显示，随着中国经济社会的发展，越来越多像刘正曦一样的外国朋友选择到中国学习。“以前大家可能觉得外国人学中文不容易，但是看到来自加拿大的大山老师不仅能说相声，还能说绕口令，后来大家发现外国人还可以挑战戏曲、播音等，就对外国人学中文有了新的认识。”刘正曦说。

在中国留学这几年，刘正曦学会了相声和大鼓，也参加了不少电视台的节目。让他印象最为深刻的是受湖南卫视邀请感受当地贫困区——十八洞村的蜕变。“很荣幸作为见证者，看到这个原本贫穷落后的小村庄变得越来越好。”刘正曦说。

“如果将来能在中国发展，我希望可以做一档节目或打造一个交流平台，用阿拉伯语给埃及人讲中国故事，用中文回答中国受众对埃及的好奇，这样能为拉近中埃两国人民的关系、增进两国交流贡献自己的力量。”刘正曦说。

(责编：艾雯、常红)