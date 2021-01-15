新华社安卡拉1月14日电（记者郑思远 施洋）土耳其总统埃尔多安14日晚在首都安卡拉接种中国科兴公司研发的新冠疫苗。埃尔多安随后在社交媒体上宣布了这一消息。

埃尔多安表示，土耳其执政党正义与发展党中央决策和执行委员会成员与他一起接种了疫苗。他呼吁土耳其政党领袖和议员们鼓励民众接受并认可疫苗接种。

埃尔多安说，土耳其全国已有超过25万名医护人员接种新冠疫苗，过程很顺利，接种效率令人满意。

土耳其卫生部长科贾13日接种中国科兴公司研发的新冠疫苗，并向民众进行了现场电视直播。科贾此前曾表示，对土耳其自愿接种科兴新冠疫苗志愿者数据的初步分析显示，科兴新冠疫苗的有效性达91.25%。

土耳其从中国科兴公司订购的首批300万剂新冠疫苗于2020年12月30日运抵土耳其首都安卡拉。根据土耳其政府计划，第一阶段将有900万人接种疫苗，接种对象主要是医护人员等高危人群。

土耳其卫生部网站14日发布的数据显示，该国过去24小时新增确诊病例8962例，累计确诊2364801例；新增死亡病例170例，累计死亡23495例；累计治愈病例2236938例。

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