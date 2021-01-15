本报记者 张朋辉 李滢嫣 霍 文 俞懿春

安徽铜陵进境水果指定口岸，工作人员正忙着打包装箱进口的南非西柚。

陈 磊摄（影像中国）

自今年1月1日起，中国对883项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。与此同时，根据与有关国家或地区签订并生效的自由贸易协定或优惠贸易安排，今年中国将对原产于相关国家或地区的部分进口商品实施协定税率；自7月1日起，中国将对176项信息技术产品的最惠国税率实施第六步降税。

回首过去一年，中国积极参与区域经贸合作，商签多项贸易便利化协定，在经济全球化遭遇逆流的当下，积极开拓合作共赢新局面。许多外国媒体和国际人士认为，中国坚定不移扩大开放，推动建设开放型世界经济，为各国带来更多发展机遇。

“中国持续扩大开放，与各方分享发展机遇”

多年来，中国一直是蒙古国最大贸易伙伴，去年下半年开通的复工复产“绿色通道”，让双边贸易额逐渐恢复到接近疫情前水平。蒙古国驻华大使巴德尔勒表示，矿产品贸易占蒙中双边贸易总额的90%以上。蒙古国已加入《亚太贸易协定》，于今年1月1日起与中国等有关成员相互实施关税减让安排，将扩大和加深蒙中两国间的贸易和经济关系，有力促进蒙古国对外贸易的多元化。

蒙古国羊绒制品近年来日益受到中国消费者青睐。蒙古国最大羊绒品牌不仅在上海设有专柜，还在电商平台上销售火爆。巴德尔勒对蒙中贸易的前景十分乐观，“除了农产品贸易，蒙中两国在电子商务、服务贸易、旅游业和可再生能源领域都有广阔的合作空间。”

《中华人民共和国政府和毛里求斯共和国政府自由贸易协定》从今年1月1日起正式生效，这是中国与非洲国家签署的第一个自贸协定。毛里求斯的冻鱼、纺织品、糖茶等将更顺畅地进入中国市场。毛里求斯糖业协会主席德维什·杜齐拉感叹，“这将极大促进毛里求斯制糖业的可持续发展。”毛里求斯唐人街基金会主席林海岩对当地经济发展有了新期待：“这增强了毛里求斯商界开拓中国市场的信心，也有利于毛里求斯经济恢复。”毛里求斯《挑战报》评价说，这是毛里求斯“朝着扩展多元化市场迈出的重要一步”。

过去一年，与柬埔寨签署自贸协定，《中欧地理标志协定》、区域全面经济伙伴关系协定签署，中欧投资协定谈判完成，中国对外开放步伐更加坚实。

中国目前是欧盟第二大农产品出口目的地国和第三大农产品进口来源国。2019年欧盟对中国出口农产品达153亿欧元，《中欧地理标志协定》生效后，双方农产品贸易迎来更大利好，欧洲国家的特色农产品将更顺利地进入中国市场。

希腊西红花协会主席尼古拉奥斯·帕齐乌拉斯说：“《中欧地理标志协定》生效将进一步提升欧洲名优产品的知名度，助力开拓中国市场，也将给中国消费者带去更多欧洲产品。中国持续扩大开放，与各方分享发展机遇。”

“向世界释放了进一步对外开放的积极信号”

“中国向世界释放了进一步对外开放的积极信号，南非对此深切期待。”南非国家规划委员会委员米丽亚姆·奥尔特曼说，中国是南非第一大贸易伙伴，南非则是中国在非洲的第一大贸易伙伴。两国在基础设施、采矿设备、汽车制造、电子产品等领域保持着密切合作，中国降低关税将给南非提供更多机遇。

南非《星报》刊文指出，中国进一步降低关税和制度性成本，是中国加快构建新发展格局的重要举措。“对中国来说，此次关税调整，有利于更好吸引全球资源要素，满足国内需求，提升产业技术发展水平；对世界而言，将获得更广阔的市场机会和国际合作空间，有助于构建开放型世界经济。”

英国路透社在报道中提到，在中国构建新发展格局过程中，降低关税可以推动更多国外商品进入中国市场，助力中国科技创新和经济升级。报道还注意到，为满足中国国内需要，改善人民生活，中国对第二批抗癌药和罕见病药品原料、特殊患儿所需食品等实行零关税，降低人工心脏瓣膜、助听器等医疗器材以及乳清蛋白粉、乳铁蛋白等婴儿奶粉原料的进口关税。此外，中国重视节能减排，降低了柴油发动机排气过滤及净化装置等工业制成品的进口关税，以助力实现减排目标，并推动新基建和高科技发展。

在比利时赛百思中欧商务咨询公司首席执行官弗雷德里克·巴尔丹看来，中国降低数百种商品进口关税，再次展示了中国坚持扩大开放，致力于建设开放型世界经济的决心，将为各方提供更多机遇，支撑更多海外就业机会，“中国在全球产业链供应链中的作用更加凸显，对世界经济引领作用更强”。

“中国成为引领全球经济复苏的重要动力”

中国商务部数据显示，中国对外贸易朋友圈已扩大到230多个国家和地区，继续保持全球第二大进口国地位。2020年全年贸易规模和国际市场份额双双创下历史新高。

中国市场复苏为众多国外企业提供了关键支撑。中国是德国大众集团最大的单一市场，大众集团在华汽车产量从去年二季度开始恢复增长，三季度在华新车交付量同比增长3%。

去年5月，联合国非洲经济委员会执行秘书薇拉·松圭、卢旺达驻华大使詹姆斯·基莫尼奥相约，在1000多万人在线观看的直播间，为卢旺达咖啡“带货”。3000斤卢旺达咖啡豆被一抢而空，相当于此前1年的销量。除了卢旺达的咖啡，赞比亚的蜂蜜、马达加斯加的腰果等非洲土特产品也通过进博会等平台进入更多中国百姓家。

奥尔特曼认为，在经济全球化遭遇逆流的背景下，中国实行高水平对外开放，向各国张开怀抱，为世界经济注入了正能量，“完全有理由相信，开放的中国将为非洲国家、为整个世界带来更多机遇”。

面对疫情挑战，中国产业链供应链展现韧性，与中国贸易合作成为多国对外经贸亮点。“中国坚持对外开放，与世界经济深度融合，正逐步成为全球经济增长和创新的主要引擎。”比利时前首相伊夫·莱特姆说。英国路透社评论称：“中国对外贸易在主要经济体中一枝独秀，中国成为引领全球经济复苏的重要动力。”

（本报布鲁塞尔、约翰内斯堡、乌兰巴托、北京1月14日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月15日 03 版）

(责编：白宇)