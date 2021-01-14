新冠疫情暴发以来，全球对疫苗翘首以盼。在各方携手推动下，中国新冠疫苗研发工作跑出“加速度”。目前，中国疫苗已被证实在安全性和有效性等方面表现良好，多个国家和地区已批准中国新冠疫苗注册上市或紧急使用，一些国家和地区已与中方达成了疫苗采购协议。

印度尼西亚总统佐科13日在雅加达总统府接种了中国科兴公司的克尔来福新冠疫苗，并通过电视直播展示了自己接种疫苗的过程。印尼药品食品监督管理局本月11日宣布，克尔来福新冠疫苗已在印尼万隆市完成了Ⅲ期临床试验，有效性高于世界卫生组织规定的50%门槛，给予这款疫苗紧急使用许可。

土耳其卫生部长科贾13日接种中国科兴公司研发的新冠疫苗。科贾当天在新闻发布会上表示，中国疫苗是安全的，土耳其全国医护工作者将从14日起开始接种中国疫苗。土耳其药品和医疗设备局当天发布公告，批准紧急使用科兴公司研发的新冠疫苗。这是土耳其批准紧急使用的首款新冠疫苗。

阿尔及利亚政府发言人阿马尔·贝尔希摩尔13日表示，阿1月底将从中国进口一批新冠疫苗。

塞内加尔卫生部13日凌晨通过其社交媒体账号宣布，正同中国政府接洽，预计购入20万剂疫苗，以确保塞内加尔能顺利展开新冠疫苗接种计划。

马来西亚国有大型制药企业发马公司12日与中国科兴公司签署新冠疫苗合作协议。科兴公司将逐步向马来西亚提供1400万剂新冠疫苗半成品，与发马公司合作在马来西亚完成疫苗最终生产。马来西亚科学、工艺和创新部长哈伊里·贾迈勒丁在签约仪式后的新闻发布会上表示，马政府对科兴疫苗的临床试验数据感到满意，将在近期与科兴和发马签署疫苗采购协议，希望马药品监管部门尽快批准使用。

巴西卫生部长爱德华多·帕祖洛7日宣布，巴西联邦政府已与圣保罗州布坦坦研究所签订协议，计划购买1亿剂由中国科兴公司研发的克尔来福新冠疫苗。巴西圣保罗州政府和布坦坦研究所2020年12月23日宣布，克尔来福新冠疫苗具备有效性。

秘鲁总统萨加斯蒂6日在向全国发表电视讲话时宣布，秘鲁已与中国国药集团达成购买该集团生产的新冠灭活疫苗协议，首批100万剂疫苗将于1月底抵达秘鲁。萨加斯蒂日前在接受当地媒体采访时表示，中国国药集团研发的新冠灭活疫苗是安全的，必要时他会接种中国疫苗。

泰国卫生部3日发表公报说，泰国政府已与中国科兴公司签署新冠疫苗订购协议，采购200万剂新冠疫苗。

埃及卫生与人口部部长哈拉·扎耶德2日表示，埃及正式批准在埃紧急使用中国国药集团新冠灭活疫苗，中国新冠疫苗的安全性和有效性已得到科学认证。埃及医生联合会秘书长乌萨马·阿卜杜勒-哈伊2020年12月28日接受新华社记者采访时表示，中国产的灭活新冠疫苗使用了传统技术，生产工艺较成熟，安全性、可信度较高，易于使用。

据乌克兰总统办公室网站2020年12月30日发布的消息，乌卫生部与中国科兴公司签署了新冠疫苗采购合同，中方将向乌方提供191万剂科兴公司生产的新冠疫苗。

巴林国家卫生监督管理局2020年12月13日宣布，正式批准中国国药集团研发的新冠灭活疫苗在巴林注册上市。此项决定是基于该疫苗在数国进行的临床试验数据及多家权威机构的审查和评估做出的。

阿拉伯联合酋长国卫生和预防部2020年12月9日宣布，给予由中国国药集团研发的新冠灭活疫苗正式注册。卫生和预防部在一份声明中说，对Ⅲ期临床试验的分析表明，该灭活疫苗对抗新冠病毒感染的有效率为86%。（参与记者：钱铮、张莹、苏小坡、涂一帆、李东旭、吴丹妮、马哈茂德·富利、任芊、张国英、周星竹、林昊、郁玮、余谦梁、郑世波、郑思远、施洋、黄灵、邢建桥）

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