本报记者 李嘉宝

1月6日，美国首都华盛顿，聚集在国会大厦前的示威人群。

新华社记者 刘 杰摄

大批示威者暴力冲击国家最高立法机构，正在开会的议员们惊慌地紧急撤离，警察们持枪并用催泪瓦斯驱赶人群……近日，这样的一幕发生在美国首都华盛顿国会大厦。相关视频和照片迅速传遍全球，世界亲眼目睹美国政治的又一乱象。

当枪声、口号声、打砸声响彻国会山，这一美国自诩的民主道德高地遭受重创。国会众议院讲台上的铭文——“团结、正义、宽容、自由、和平”成为一句空话。有美媒惊呼，“暴力、混乱和破坏动摇了美国民主的核心”，“美国政治体系可能已经受到永久损害”。

◆暴 乱◆

当地时间1月6日下午，美国首都华盛顿，一群示威者高呼口号，挥舞旗帜，强行越过警戒线冲进国会大厦，向正在进行大选投票结果认证的参众两院联席会议施压。据美媒报道，示威人群砸破门窗玻璃，还爬上国会外墙，与国会警察发生了激烈的肢体冲突，现场曾传出枪声。国会警察紧急疏散议员，选举人票认证过程一度被迫终止。

经历数小时混乱后，国会复会。6日晚，华盛顿已经开始宵禁，但国会大厦附近仍聚集着大量示威者，与警方对峙。7日，示威人群又聚集在林肯纪念堂外抗议。截至目前，该事件已造成6人死亡，数十人受伤。

这场发生在美国总统权力交接前夕的“国会陷落”大戏，震动了整个西方世界。“发生在华盛顿的一切，绝不是美国。”法国总统马克龙在讲话中用英文说。根据美国国会历史协会资料，这是国会大厦1814年遭英国军队纵火以来，遭遇到的最严重冲击。但这一次，攻入国会山的不是外敌，恰恰是美国人自己。

欧美媒体发出感叹：所谓“世界民主的标杆”，到底怎么了？英国《卫报》评论称，美国民主正处于危险之中。《纽约时报》指出，这是对美国麻烦不断的民主形象的“粉碎性打击”。

欧洲领导人近期也密集表态。英国首相约翰逊在社交媒体上发文，称“美国国会暴乱”是可耻场面，“美国在世界各地主张民主。现在至关重要的是要实现和平有序的权力交接”。德国首相默克尔表示，民主的基准是选举后有赢家，也有输家。双方都必须恰如其分负责任地参与其中，让民主本身成为赢家。挪威首相索尔贝格指出，“华盛顿特区的场面，是对民主不可接受的攻击”。

◆撕 裂◆

“从表面上看，国会事件是美国国内一派人因拒绝接受大选结果而发起的一次极端性行动。从本质上看，这反映了美国长期积累的各种矛盾已经导致了社会极度分化和撕裂。”中国社会科学院美国研究所研究员袁征在接受本报记者采访时指出。

在政治乱象发生的同时，美国国内严峻的疫情形势再次拉响警报。据美国疾控中心消息，截至1月8日，美国近7日平均日增新冠确诊病例超过24.8万例，平均日增死亡病例近3000例，两项数据均创美国新冠疫情以来新高。一些公共卫生专家担心，美国国会暴乱事件可能引发新冠病毒“超级传播”事件。

“疫情加剧了美国已经存在的不平等、种族、医疗、极端政治分化等问题，但这还不是全部。政治人物的民粹主义为了一己私利鼓励堕落和腐败，让美国的民主也变得极度混乱。”西班牙《阿赛贝报》指出，美国处于一个极度混乱和充满暴力的选举周期之中，民主更像一触即发的火药桶。“2021年，我们不只是谈论一群争吵的美国政治精英，而且是一个对其管理机构和公共生活尊严完全失去尊重的疯狂国家。”

不少分析人士认为，美国国会暴乱事件相当程度上与近年来国内两党政治的极化环境存在密切关联。调查数据显示，美国民主、共和两党中相互“极度讨厌”的人数比例从25年前的16.5%上升至当前的80%多。

中国国际问题研究院美国研究所副所长苏晓晖向本报记者指出，此次国会乱局中，一些美国政客煽风点火，利用国内政治极化为自己收割政治资本。而精英层的极化正加速向社会层面传导，闯入国会山的示威者不仅在抗议大选结果，也借此发泄对诸多社会问题的不满。“两党政治斗争在疫情和大选双重因素的刺激下愈演愈烈，进一步扩大了美国社会的分裂。”

“美国的民主制度‘命悬一线’。”法国《观点》周刊刊登评论称，在美国内部，多年来技术官僚结构和金钱在选举活动中的作用日益增强，这削弱了美国民主，也削弱了主权属于人民的感觉。巴西瓦加斯基金会国际法教授埃万德罗·卡瓦略认为，美国的民主危机体现在政客们制定的政策与人民真正的需求割裂，实际上也增加了社会的不平等和排他主义。

◆丑 陋◆

不断攀升的新冠死亡人数、“我无法呼吸”的悲惨呻吟、冲向国会山的示威人群……去年以来，美国社会的种种乱象让这座所谓全世界的“自由灯塔”暗淡无光。近日，有美媒一针见血地发问：“美国现在还有什么资格对别国的民主指手画脚？”

“一系列事件揭露了美国自身的丑陋。”美国有线电视新闻网说。英国学者马丁·雅克直言，美国政治乱局远未结束，它带来的后果将越发明显。美国社会的分裂与迷茫，将极大削减美国的世界影响力。

在苏晓晖看来，美国一向以“民主样板”自居，以“教师爷”的姿态对其他国家的政治制度指指点点。但其在抗疫、缩小贫富差距、消解种族歧视等国内问题上应对不力，充分暴露了体制的弊端。过去几年，美国政府奉行“美国优先”政策，也没有很好地适应外部世界的变化。“在此情况下，一些政客不思解决问题，反而借此捞取私利。他们秉持着‘美国生病，其他国家吃药’的思路，一味‘甩锅’推卸自身责任，更使美国的国际形象大打折扣。”

袁征指出，美国的一些价值观，即所谓的民主、自由、平等、法治等核心理念，是西方世界价值观的集中代表。当今的国际秩序，也是以美国为首的西方国家主导建立的，其中体现了许多西方的价值观。多年来，西方发达国家不遗余力地向第三世界推行这套价值观。“如今，美国政治乱象丛生，不仅严重损害美国的国家形象，也是在打整个西方世界的脸，同时让人们对西方价值理念产生了疑问。这对于整个西方世界来说，都是一次强烈的冲击。”

近期，某知名国际政策咨询机构给出了关于2021年世界面临的政治风险的预测，把“分裂的美国”作为风险的第一位。在苏晓晖看来，这说明美国国内的一系列动向很可能会投射在外交安全政策方面。对西方世界来说，一个分裂的美国在冲击它们的信心，包括制度上的信心，其承担的责任可能会越来越少。这样的美国，将会对西方体系以及西方希望构建的国际秩序产生负面影响。

(责编：白宇)