新华社雅加达1月13日电（记者余谦梁 梁辉）当地时间1月12日，国务委员兼外长王毅在北苏门答腊应邀会见印度尼西亚对华合作牵头人、统筹部长卢胡特。

王毅首先就近日印尼客机失事表达慰问和哀悼。王毅表示，在双方共同努力下，两国关系在疫情背景下持续发展，不断取得积极成果，展现出强劲韧性和巨大潜力。中国和印尼同为发展中大国和重要新兴经济体，都走在民族振兴的道路上。两国携手同行、相互支持、深化合作，无论对维护地区和平发展、还是促进世界稳定繁荣都具有战略意义。中方愿同印尼进一步落实两国元首重要共识，推动两国关系在后疫情时期取得更大发展，造福两国人民。期待卢胡特作为对华合作牵头人，继续为此作出努力。

王毅说，双方疫苗合作富有成效，中方高度重视印尼需求，愿同印尼继续推进此项合作，共同促进疫苗在发展中国家和穆斯林国家的可及性和可负担性。中方也愿同印尼继续加强医药卫生合作，共同打造人类卫生健康共同体。希双方早日签署“一带一路”倡议和“全球海洋支点”对接合作规划，积极推进雅万高铁、“两国双园”等重大项目和“区域综合经济走廊”建设，加强旅游、农业、职业教育培训合作，打造数字经济合作新增长点，为两国经济发展不断注入强劲动力。中方愿进口更多印尼产品，对扩大双边货币互换规模持积极态度。双方应共同维护数字安全，打造网络安全共同体。中方愿同印尼推进海上合作，在航行安全、海洋科研、海上搜救、防灾减灾、环境保护等领域创新思路，打造合作亮点。

卢胡特表示，很高兴能在我的家乡接待你。印尼和中国是兄弟，衷心希望进一步发展同中国之间良好、可持续的重要合作。印尼和中国的发展振兴是历史的必然趋势。印尼感谢中方及时提供疫苗支持，希同中方继续推进疫苗合作，开展药物研发和医护人员交流。印尼愿同中方加快共建“一带一路”，推进“区域综合经济走廊”建设，推动雅万高铁、“两国双园”等重大项目不断取得新进展。欢迎中国扩大对印尼投资，期待中国电动车企业来印尼兴业。印尼愿同中方加强网络安全和海洋合作，尽快启动双边贸易工作组，召开海上合作委员会会议，推进农渔产品对华出口，深化金融领域合作。

会谈前，双方共同见证签署了《关于发展网络安全能力建设和技术合作的谅解备忘录》和《关于中国和印尼“两国双园”项目合作备忘录》。

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