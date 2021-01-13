人民网北京1月13日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持12日例行记者会。记者会实录如下：

深圳卫视记者：美国国务卿蓬佩奥11日发推特再次攻击说，中国共产党是对联合国的最大威胁。蓬佩奥在推文中还批评中国在世卫组织等国际机构中的做法。中方对此有何评论？

赵立坚：蓬佩奥为了散播政治病毒可谓煞费苦心，他罗织谎言、颠倒黑白的能力可谓登峰造极。我想回应三点：

首先，中国始终是世界和平的建设者和国际秩序的维护者。远的不说，习近平主席出席联合国成立75周年系列高级别会议期间，宣布一系列重大倡议，包括向联合国新冠肺炎疫情全球人道主义应对计划提供5000万美元支持、设立规模5000万美元的第三期中国－联合国粮农组织南南合作信托基金、未来5年内将再向联合国妇女署提供1000万美元捐款等。这些措施是中国支持多边主义的扎实行动。

第二，美国才是威胁全球和平与安全、破坏多边合作的最大不稳定因素。美国大搞单边主义，肆意毁约退群，动辄制裁威胁，迄今已经退出十多个国际条约和国际组织。美方单方面宣布安理会恢复对伊朗制裁，并借联合国等平台大肆污蔑别国，遭到国际社会普遍反对。美方行为严重削弱国际社会诸多领域的共同合作，严重破坏现有国际秩序和国际机制，严重损害世界和平、稳定与安全。

第三，蓬佩奥的“谎言外交”再次展现了世界驰名的“美式双标”：凡是对美国没有好处的就“不合则弃”，凡是中国参与的国际合作就“存在问题”，这就是美方的逻辑。历史和现实一再证明，对中国污名化、凡事归咎中国的错误行径绝不会使美国再次伟大，绝不会使美国的单边霸凌合法化，更无益于美国自身的形象和国际信誉。国际社会应该睁大眼睛、明辨是非，不要让一些人的毒液侵蚀国际社会的团结与合作。

今日俄罗斯记者：美国国务卿昨天发表声明称，美国重新将古巴列入支持恐怖主义国家名单。中方对此有何评论？

赵立坚：中方一贯主张国际社会应该携手打击恐怖主义，但坚决反对美国以反恐为名对古巴进行政治打压和经济制裁。我们认为，美方应在平等和相互尊重的基础上同古巴发展正常国家关系，这才符合两国和两国人民的根本利益，也有利于维护拉美地区的和平与稳定。

总台央广记者：昨天，国务院副总理韩正在北京以视频方式出席了“一个星球”峰会。你能否进一步介绍相关情况？

赵立坚：1月11日，国务院副总理韩正在北京以视频方式出席“一个星球”峰会并发表题为“携手迈向昆明，共启生物多样性治理新进程”的讲话。他在讲话中提出三点倡议，呼吁各方走合作共赢之路、雄心与务实兼备之路、共同提升之路，对推动《生物多样性公约》第十五次缔约方大会进程具有现实指导意义。

中国始终是全球生态文明建设的重要参与者、贡献者和引领者。中方认真履行《生物多样性公约》以及公约第十次缔约方大会通过的“爱知目标”。中国划定生态保护红线，建立国家公园体系，陆地和海洋生态环境得到明显改善，“美丽中国”的绚丽画面让人眼前一亮。中方倡议成立“一带一路”绿色发展国际联盟，先后与100多个国家开展环保交流与合作。中国实施一大批生物多样性合作项目，通过南南合作为其他发展中国家提供力所能及的帮助。

今年中国将在昆明举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会，大会将制定“2020年后全球生物多样性框架”，绘制未来10年生物多样性保护蓝图。中方愿以此为契机，同各方一道推动框架谈判进程，制定科学有效目标，强化行动保障机制，共商全球生物多样性保护大计。

彭博社记者：本周一，英国首相约翰逊称新冠病毒源于蝙蝠或穿山甲，源于人们迷信穿山甲鳞片粉末具有滋补效果。他似乎是将新冠疫情归咎于中医药。外交部对此有何评论？

赵立坚：呵呵（发言人和记者笑）。我们已经多次重申相关立场。新冠病毒溯源是一个科学问题，需要科学家经过细致严谨的研究之后，得出经得起检验的科学结论。没有根据的主观臆测，或者借病毒溯源问题进行炒作，只会对正常的溯源国际合作造成干扰。

今日俄罗斯记者：世界卫生组织专家来华后是否会被隔离？他们将在中国待多久？你能否提供具体工作安排？

赵立坚：国家卫生健康委昨天已经发布了消息。经双方协商，世卫组织新冠病毒溯源国际专家组将于1月14日来华考察，同中方科学家就新冠病毒溯源进行联合科研合作。根据目前计划，他们将于14日从新加坡飞抵武汉。如果有进一步的消息，中方愿与大家分享。你们也可以直接跟中方主管部门联系。

《北京日报》记者：1月10日，吉尔吉斯斯坦举行总统选举。根据吉中央选举委员会11日公布的初步结果，卡德尔·扎帕罗夫高票胜选。中方对此有何评论？

赵立坚：吉尔吉斯斯坦总统选举顺利举行，扎帕罗夫先生以较大优势胜出，中方对此表示祝贺。我们相信吉尔吉斯斯坦新一届政府一定能够带领吉人民在国家建设进程中取得新的更大成就。中吉是山水相连的友好邻邦，两国人民友好交往源远流长。中方愿同吉方继续深化各领域互利合作，巩固两国人民传统友谊，不断丰富中吉全面战略伙伴关系的内涵，造福两国和两国人民。

路透社、彭博社记者：美国务卿蓬佩奥宣布美取消与台湾交往限制后，美驻荷兰大使近日会见了台“驻荷兰代表”。1月11日，美国助理国务卿库珀会见台“驻美代表”萧美琴。外交部对此有何评论？

赵立坚：昨天我已经就涉台问题阐明了中方严正立场。

一个中国原则是中美建交的政治基础和根本前提。《中美建交公报》明确指出，美国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，在此范围内美国人民将同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系。不与中国台湾地区进行官方往来，是美方自己作出的严肃承诺。美方应该言而有信，不得以任何借口曲解和背离。

我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止操弄涉台议题，不要在错误和危险的道路上越走越远。

《环球时报》记者：据报道，澳大利亚国库部长弗莱登伯格以国家安全为由否决了中国建筑集团对澳建筑承包巨头Probuild的收购要约，该笔交易价值约3亿澳元。中方对此有何评论?

赵立坚：我注意到有关报道。这是澳大利亚政府将贸易、投资问题政治化，违背市场经济原则和中澳自贸协定精神，对中国企业采取歧视性做法的最新例证。澳方的行为干扰了中澳务实合作的良好发展势头，也对澳大利亚自身形象和信誉造成损害。

我想再次强调，中澳经贸投资合作的本质是互利双赢。中国政府一贯要求中国企业在遵守国际规则和当地法律法规的基础上开展对外合作。任何将正常商业合作政治化，并以所谓“国家安全”为由进行政治干预的做法都是错误的。希望澳方坚持开放市场、公平竞争的原则，为包括中国在内的各国企业提供公平、开放、非歧视的营商环境。

共同社记者：三家中国电信企业10日在纽约证券交易所正式摘牌，中方对此有何评论？

赵立坚：关于这个问题，中方近日已经多次应询表明原则立场。我可以再次强调，美国的国际金融中心地位，有赖于全球企业和投资者对其规则制度包容性和确定性的信任。近期美国一些政治势力持续无端打压在美上市外国公司，反映出其规则制度的随意性、任意性、不确定性。美方打压行为对中国相关公司的直接影响相当有限，最终损害的将是美国国家利益和形象，以及美国资本市场的全球地位。美方应该尊重法治、尊重市场，多做维护全球金融市场秩序、保护投资者合法权益和有益于全球经济稳定发展的事情。我想，不仅中国，其他国家也都在看美国怎么做，美国的行为将决定它在世界人民心目中的形象可不可信、可不可靠、值不值得合作。

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