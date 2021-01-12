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综合消息：中东部分国家推进新冠疫苗接种

2021年01月12日20:04 | 来源：新华网
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原标题：综合消息：中东部分国家推进新冠疫苗接种

　　新华社伊斯坦布尔1月12日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东新冠疫情严峻，多国继续采取严格的防疫措施，部分国家推进疫苗接种进程。

　　沙特阿拉伯卫生部11日宣布，截至当天16时，该国24小时新增新冠确诊病例140例，累计363949例；新增死亡4例，累计6295例；新增治愈158例，累计355706例。

　　沙特卫生部发言人穆罕默德·阿里当天表示，沙特目前已有超过17.8万人接种了新冠疫苗。他说，沙特的目标是向所有人提供疫苗，这是实现群体免疫最有力的方式。

　　以色列卫生部11日公布的数据显示，该国当天新增确诊病例9367例，累计499362例；新增死亡32例，累计3695例；新增治愈6459例，累计424110例。

　　以卫生部11日宣布进一步扩大接种人群，从12日起为教职工、55岁至60岁人群接种新冠疫苗。以色列去年12月20日启动疫苗接种，目前已接种者主要为医务工作者、60岁以上人员等高风险人群。数据显示，目前该国已有逾187万人接种。

　　巴勒斯坦卫生部长凯拉11日说，巴卫生部已批准俄罗斯“卫星V”新冠疫苗注册，用于紧急用途，按计划第一批疫苗将在一个月内运抵。凯拉说，巴卫生部目前已与俄罗斯等国的疫苗厂商签订了供应合同，将优先为巴境内医务人员、老年人、慢性病患者接种。

　　巴卫生部网站当天数据显示，过去24小时巴全国新增确诊病例928例，累计166877例；新增死亡12例，累计1768例；新增治愈1355例，累计149393例。

　　土耳其卫生部11日说，过去24小时共有10220人新冠病毒检测呈阳性，其中有症状者1003人，累计确诊2336476例；新增死亡174例，累计22981例；累计治愈2208451例。土总统埃尔多安当天表示，该国将于14日或15日开始为民众接种疫苗。他表示，未来随着病例数减少，可能逐步放宽限制措施。

　　伊朗卫生部11日通报，该国新增新冠确诊病例6208例，累计1292614例；新增死亡91例，累计56262例；新增治愈6849例，累计1081736例；现存确诊病例154616例，其中重症4568例。

　　黎巴嫩卫生部11日公布，当日全国新增确诊病例3095例，累计222391例；新增死亡23例，累计1629例。过去两周黎病毒检测阳性率为16.2%，病例激增已导致该国卫生部门濒临崩溃。黎最高国防委员会当天宣布，14日起全国进入紧急状态，全面封锁，全天戒严，以遏制疫情进一步蔓延。

　　还有一些中东国家11日更新了累计确诊病例数：阿拉伯联合酋长国232982例，阿曼130780例，伊拉克603739例，卡塔尔146068例，阿尔及利亚102369例，科威特154841例，巴林95879例，叙利亚12462例。（执笔记者：王峰；参与记者：潘晓菁、陈斌杰、夏晨、张淼、熊思浩、涂一帆、郑一晗、王尚、尚昊、郑思远、苏小坡、黄灵、李碧念、吴丹妮、马意翀、杨元勇、冀泽、王薇、刘宗亚）

(责编：刘洁妍、杨牧)

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