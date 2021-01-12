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英国发布新冠疫苗接种计划 阿尔巴尼亚开始疫苗接种

2021年01月12日20:03 | 来源：新华网
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原标题：综合消息：英国发布新冠疫苗接种计划 阿尔巴尼亚开始疫苗接种

　　新华社北京1月12日电 综合新华社驻欧洲地区记者报道：英国政府11日发布了完整的新冠疫苗接种计划，将在数月内设立更多接种点，让接种服务覆盖更多人群。阿尔巴尼亚11日也开始免费自愿接种新冠疫苗。而英国牛津大学创立的一个数据监测网站11日发布的数据显示，过去7天爱尔兰每百万人口日均新增新冠确诊病例数居全球首位。

　　英国政府11日发布了完整的新冠疫苗接种计划。根据这项计划，政府将在英国各地设立超过2700个疫苗接种点，并已动员超过8万名医护人员协助开展疫苗接种及相关工作。英国迄今已批准3款新冠疫苗投入使用，并已于2020年12月8日开始为民众接种新冠疫苗。根据英国政府公布的最新数据，截至2021年1月10日，英国已有2286572人接种了第一剂新冠疫苗。

　　阿尔巴尼亚11日开始免费自愿接种新冠疫苗，阿总理拉马和50名医务人员当天首批接受了疫苗接种。

　　在当天早些时候举行的新闻发布会上，拉马宣布了他将接种疫苗的消息，并表示目前已有975剂疫苗自欧洲运抵阿尔巴尼亚，另有1万剂将在本月第三周抵达。阿政府已从美国辉瑞公司订购了50万剂疫苗，并正与英国阿斯利康制药公司协商疫苗采购协议。

　　据阿卫生部公布的最新数据，过去24小时，阿新增新冠确诊病例376例，累计病例63971例；新增死亡病例6例，累计死亡1241例。

　　爱尔兰媒体11日援引牛津大学创立的“用数据看世界”网站当日发布的数据报道，过去7天爱尔兰每百万人口日均新增新冠确诊病例1394例，居全球首位，高于英国的810例和美国的653例。

　　爱尔兰卫生部11日公布的数据显示，截至当地时间10日午夜，该国新增新冠确诊病例4929例，累计确诊达152539例；新增死亡病例8例，累计死亡2352例。爱尔兰卫生部在当天发表的一份声明中说，爱尔兰新冠住院人数，特别是重症患者数近日快速增加，给当地医疗系统带来巨大压力。

　　由于爱尔兰疫情近来持续恶化，政府已决定将全国中小学开学时间由原定的1月11日推迟到2月1日。（参与记者：张琪、章亚东、张家伟、金晶）

(责编：刘洁妍、杨牧)

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