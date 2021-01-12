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王毅会见缅甸国防军总司令敏昂莱

2021年01月12日18:17 | 来源：新华网
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　　新华社内比都1月12日电（记者车宏亮 张东强）当地时间1月12日，国务委员兼外长王毅在内比都会见缅甸国防军总司令敏昂莱。

　　王毅表示，中方赞赏缅军以民族振兴为己任，从长远角度思考国家未来发展，坚持中缅传统友好，促进两国“胞波”情谊。去年习近平主席对缅甸进行历史性国事访问，双方达成构建中缅命运共同体的重大政治共识。我此次应邀访缅，主要目的就是同缅方就如何落实习近平主席访缅成果进行深入沟通，就下步中缅关系发展交换意见。中缅命运共同体首先体现在双方作为“胞波”兄弟坚定相互支持。中方将继续支持缅方维护国家主权、民族尊严和正当权益，支持缅方探索符合自身国情的发展道路，支持缅军在国家转型发展进程中发挥应有作用，作出积极贡献。相信缅方会继续在涉及中方核心利益问题上给予中方坚定支持，两国“胞波”情谊一定会不断深化。

　　王毅说，双方已就落实中缅命运共同体“行动计划”达成原则一致，希望缅军为实现双方共同目标作出新的贡献。为帮助缅方战胜疫情，中方决定向缅方提供一批抗疫物资和疫苗援助，并积极支持中方企业同缅方开展后续疫苗合作。中缅经济走廊是中缅命运共同体建设的标志性项目，希缅新政府成立后走廊建设能够全面展开，助力缅国家发展振兴，也相信缅军会继续对此提供支持。

　　敏昂莱表示，缅方非常高兴看到中国国际地位和影响力日益提升，将坚定不移深化缅中友谊、加强两国全方位合作，继续支持中方在涉台、涉港、涉疆问题上的正当立场。缅方感谢中方为缅抗击疫情提供的大力帮助。缅军支持双方克服疫情影响，加快推进缅中经济走廊建设，愿就维护国家稳定、推动经济发展、加强社会团结同中方沟通交流。中国是缅甸永远的好朋友，缅中友好合作一定要不断发展和深化下去。缅军愿为此继续发挥积极作用。

(责编：岳弘彬)

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