新华社日内瓦1月11日电（记者刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞11日表示，很高兴与中国在新冠疫苗和病毒溯源等方面展开合作。他还表示，希望加快推出安全有效的新冠疫苗，并在全球范围内加快公平分配的进程。

谭德塞在当天的记者会上说，一个由来自澳大利亚、丹麦、德国、肯尼亚、日本、荷兰、卡塔尔、俄罗斯、苏丹、英国、美国及越南等国专家组成的世卫组织国际专家组正前往中国，与中国同行一起开展新冠病毒溯源相关的科学研究。

世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安当天表示，国际专家组赴华考察的研究结果或将有助于形成科学假设，也可能导致还需要在其他国家开展进一步溯源研究。在病毒溯源及了解疫情影响方面，世卫组织会视情况需要去往任何国家、任何地区收集相关信息。

谭德塞还表示，科研人员还在继续致力于病毒溯源方面的研究工作，并呼吁各国加强新冠病毒基因测序以及分享数据，这有助于对变异病毒的研究。

谭德塞说，世卫组织一个小组正在中国与中国科兴公司和中国国药集团开展合作，评估这些企业在国际品质生产规范方面的合规情况，以便世卫组织未来将这些企业生产的疫苗列入紧急使用清单，他很高兴看到这一进展。

“我们对推出安全有效的疫苗充满希望，同时我们也希望看到这一进程加快，并在未来几周内公平分配疫苗。”谭德塞说。他表示将于下周呼吁所有国家履行对世卫组织主导的COVAX全球新冠疫苗计划所作出的承诺，并呼吁各国共同承诺在未来100天内为所有国家的卫生工作者和高危人群接种疫苗。COVAX全球新冠疫苗计划的目标是，到2021年年底向全球提供至少20亿剂疫苗。

谭德塞呼吁全球疫苗生产商提供必要数据，以便世卫组织在审核后将相关疫苗列入紧急使用清单。他再次强调，疫情期间拯救生命、生计和经济须避免“疫苗民族主义”。

世卫组织公布的数据显示，新冠疫情自暴发以来已导致全球近200万人死亡。

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