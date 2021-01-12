新华社华盛顿1月11日电（记者高攀 许缘）美国海关与边境保护局11日宣布，美国将从12日开始对产自法国和德国的飞机零部件、葡萄酒等商品加征关税。

美国海关与边境保护局当天发布通知说，根据美国贸易代表此前修改与美欧航空补贴争端相关的加征关税商品清单的决定，美国将对产自法德的部分飞机零部件加征15%的关税，对产自法德的部分葡萄酒加征25%的关税，新关税从12日开始生效。

美国贸易代表办公室去年12月30日发布声明说，欧盟按照世界贸易组织授权落实对不超过39.9亿美元的美国输欧商品加征关税时，参照的是受新冠疫情影响贸易量大幅下滑时期的贸易数据，导致欧方加征的关税涵盖了更多美国商品。为此，美方“被迫”做出调整，将对产自法德的部分商品加征关税。

美欧航空补贴争端始于2004年。世贸组织先后裁定，美国和欧盟均存在对各自航空企业提供非法补贴的问题。2019年10月，世贸组织授权美国每年对约75亿美元的欧盟输美商品和服务采取加征关税等报复措施。2020年10月，世贸组织授权欧盟每年对不超过39.9亿美元来自美国的商品和服务加征关税。

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