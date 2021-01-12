新华社罗马1月11日电（记者李洁）据安莎社和《共和国报》网站等意大利媒体11日报道，意大利米兰大学牵头的一个国际研究团队从该国一名年轻女性皮肤病患者在2019年11月10日的活检样本中，发现了新冠病毒基因序列。这一结果将意大利“零号病人”出现时间再次提前到2019年11月。

该研究结果发表在《英国皮肤病学杂志》上。研究人员对2019年最后几个月内没有得到确诊的非典型皮肤病患者活检样本进行了检测，发现该患者感染了新冠病毒，而她的症状只是皮肤出现红色斑块并有轻微喉咙疼痛。此外，该患者在2020年6月的一次血清检测中被检出新冠病毒抗体阳性。米兰大学研究人员认为，这是目前意大利发现的最早新冠病毒感染病例。

该研究团队牵头人、来自米兰大学的贾诺蒂向媒体表示，在接下来的研究中，可能还会发现比2019年11月更早的新冠病毒感染样本。他说，研究发现一些感染新冠病毒的病例只表现出皮肤病症状，因此他们想知道在新冠疫情暴发前的皮肤病患者中是否有人已经感染了新冠病毒。

此前，研究人员已在意北部城市米兰和都灵2019年12月的城市废水样本中检测到新冠病毒。2020年11月，意大利米兰国家肿瘤研究所等机构研究人员在该国《肿瘤杂志》上发表论文说，新冠病毒可能早在2019年9月就已在意大利传播，这比意大利报告首例新冠确诊病例早了几个月。

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