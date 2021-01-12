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韩正出席“一个星球”峰会并发表讲话

2021年01月12日09:02 | 来源：人民网－人民日报
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新华社北京1月11日电  中共中央政治局常委、国务院副总理韩正11日在北京以视频方式出席“一个星球”峰会并发表讲话。

韩正表示，各国命运休戚与共。宇宙只有一个地球，人类共有一个家园。为实现人类永续发展，我们需要一个人与自然和谐共生的地球，一个清洁美丽的地球，一个开放包容的地球。今年，中国将在昆明举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会。这次大会将制定“2020年后全球生物多样性框架”，绘制未来10年生物多样性保护蓝图。我们要携手努力、抓紧行动，确保大会取得积极成果，共启全球生物多样性治理新进程，推动共建地球生命共同体。一是要走合作共赢之路，加强沟通，相向而行，共促框架谈判进程。二是要走雄心与务实兼备之路，科学研究和制定2020年后行动目标，确保合理性和可执行性。三是要走共同提升之路，加强资源调动和执行保障力度，切实提升发展中国家执行能力。

韩正表示，在习近平生态文明思想指引下，中国生态环境保护取得显著成绩。中国划定生态保护红线，建立国家公园体系，实施生物多样性保护重大工程，陆地和海洋生态环境得到明显改善。我们将按照高质量发展的要求，持续改善环境质量，建设美丽中国。

“一个星球”峰会由联合国、世界银行和法国于2017年发起，聚焦全球气候环境治理，迄今已召开三届。本次峰会主题为生物多样性保护。

《 人民日报 》（ 2021年01月12日 01 版）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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