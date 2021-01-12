新华社北京1月11日电 国家主席习近平1月10日就印尼苏拉维加亚航空公司近日一架客机失事向印尼总统佐科致慰问电。

习近平在慰问电中表示，惊悉印尼一架民航客机失事坠毁，作为印尼的友好邻邦，我谨代表中国政府和人民，对遇难者表示深切的哀悼，向遇难者家属致以诚挚的慰问。

《 人民日报 》（ 2021年01月12日 01 版）

(责编：艾雯、刘叶婷)