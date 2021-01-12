新华社内比都1月11日电（记者车宏亮 张东强）当地时间2021年1月11日，国务委员兼外长王毅在内比都会见缅甸国务资政府部部长觉丁瑞。

王毅表示，疫情改变了世界，也冲击我们的生活，但阻挡不了中缅“胞波”情谊持续深化。相信疫情终将被我们战胜。我们在疫情形势下把缅甸作为今年出访周边的首站，就是要体现中方对中缅关系的重视和对缅政府的支持。中方愿同缅方一道全面落实习近平主席去年访缅达成的重要共识，为中缅关系注入新内涵，积极推动两国重要领域合作，构建同甘共苦的中缅命运共同体。你作为昂山素季国务资政重要助手，相信能协调执政团队为此作出新的贡献。

王毅说，中方将继续支持缅甸民族和解进程，支持缅方维护国家统一和领土完整、维护国家尊严和合法权益，将一如既往在国际上为缅方主持公道、仗义执言，这是中缅命运共同体的应有之义。今年是中国-东盟建立对话关系30周年，是中国-东盟关系的大年。希望缅方作为中国-东盟关系协调国，积极支持提升中国-东盟关系定位、构建中国-东盟蓝色经济伙伴关系。

觉丁瑞表示，中国外长把缅甸作为周边首访首站，展现了缅中关系的紧密程度。疫情阻挡不了缅中加强“胞波”友好的步伐，反而让我们两国更加团结。缅方愿继续同中方携手抗疫，深化合作，加强在地区和国际事务中的协调配合，推动缅中命运共同体落地生根。缅方支持提升东盟-中国关系定位，愿为此作出应有贡献。缅方期待与中方一道，推动澜湄合作再上新台阶。

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