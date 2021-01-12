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王毅访问缅甸

2021年01月12日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报内比都1月11日电  （记者李秉新）当地时间1月11日，缅甸总统温敏在内比都会见到访的国务委员兼外长王毅。王毅还同缅甸国务资政兼外长昂山素季举行会谈。

　　王毅说，中缅是山水相连的近邻。相信中缅“胞波”情谊经历疫情考验将得到进一步深化，中缅全面战略合作伙伴关系也将得到进一步发展。希双方共同努力，有效落实建设中缅经济走廊协议，促进走廊西、北、东三端支撑和互联互通。中缅合作是朋友之间的相互支持、相互帮助，我们愿同缅方分享中国发展机遇，实现互利双赢。中方愿同缅方加强协调合作，推动中国—东盟关系提质升级。

　　温敏表示，缅方致力于同中方一道落实习近平主席访缅成果，进一步加强“胞波”情谊，共同建设缅中同甘共苦的命运共同体，实现两国的共同发展。缅方坚定奉行一个中国原则，将继续支持中方在涉台、涉藏、涉疆问题上的立场。

　　昂山素季表示，缅方高度重视对华关系。近年来缅中合作取得丰硕成果，缅方希同中方继续深化互利合作，更好带动缅的发展。缅方愿为推动东盟—中国关系进一步发展发挥积极作用。

　　访缅期间，王毅还会见缅国务资政府部部长觉丁瑞并将会见缅国防军总司令敏昂莱。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月12日 03 版）
(责编：白宇)

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