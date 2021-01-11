白俄罗斯前驻华大使托济克日前接受新华社记者书面采访时表示，中国通过艰苦努力短时间内在解决脱贫问题上取得巨大成就，为其他国家解决贫困问题树立了良好榜样。

托济克曾在2006年至2011年期间担任白俄罗斯驻华大使，曾担任白俄罗斯副总理，2014年退休后担任白俄罗斯国立大学孔子学院白方院长，开始致力于深入研究中国和推广中国语言文化。

托济克说，不久前中国政府宣布实现绝对贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽，脱贫攻坚取得重大胜利。中国的脱贫成就不仅体现在人均年收入提高，还体现在人们能够享有安全用水、9年制义务教育等方面。

托济克认为，中国脱贫重大胜利的重大意义在于增强了中国人民对实现十九大所设战略目标的信心，还在于中国以实际行动向全世界证明了解决贫困这一难题的强大能力。回顾中国历史，“这一问题只是在中国共产党领导下依靠中国人民的支持和奋斗才得以解决”，这为其他国家解决贫困问题树立了良好榜样。

托济克表示，在自身取得巨大减贫成就的同时，中国表示愿同世界各国一道，携手推进国际减贫进程，推动构建人类命运共同体，这对于共同推动世界文明发展具有重要意义。中国愿同其他国家分享抗击新冠疫情及其他危险疾病的经验，愿意分享减贫经验，愿同他国分享投资、技术、人才及其他资源。“正因如此，中国的快速发展对全人类来说不是威胁，反而是机遇。”（记者魏忠杰 李佳）

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