原标题：文在寅说将为朝美、韩朝对话实现转圜做最后努力

新华社首尔1月11日电（记者陆睿 耿学鹏）韩国总统文在寅11日在青瓦台表示，美国新一届政府即将上台，韩国政府在加强韩美同盟的同时，将为促进停滞中的朝美对话、韩朝对话实现大转圜做出最后努力。

文在寅当天发表2021年新年贺词时说，今年是韩国和朝鲜同时加入联合国30周年，韩朝应携手证明，朝鲜半岛的和平繁荣有益于国际社会。为子孙后代留下没有战争和核武器的和平的朝鲜半岛是我们的义务。

“通过韩朝合作可以实现的事情很多，”文在寅说，“为了韩朝两国国民的生存与安全，应该寻求能够合作的方案。”他表示，为应对新冠疫情，希望韩朝能够共同参与区域内对话，如东北亚防疫卫生合作、韩国-东盟全面卫生医疗合作等。韩朝合作还可延伸至防控家畜传染病、自然灾害等领域。

文在寅还强调，朝鲜半岛和平进程的核心动力是对话和合作。“无论何时何地（韩朝双方）都能见面，也可以进行非面对面的对话，我们在这一点上的意愿没有改变。”

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