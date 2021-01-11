人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

文在寅说将为朝美、韩朝对话实现转圜做最后努力

2021年01月11日17:14 | 来源：新华网
小字号
原标题：文在寅说将为朝美、韩朝对话实现转圜做最后努力

　　新华社首尔1月11日电（记者陆睿　耿学鹏）韩国总统文在寅11日在青瓦台表示，美国新一届政府即将上台，韩国政府在加强韩美同盟的同时，将为促进停滞中的朝美对话、韩朝对话实现大转圜做出最后努力。

　　文在寅当天发表2021年新年贺词时说，今年是韩国和朝鲜同时加入联合国30周年，韩朝应携手证明，朝鲜半岛的和平繁荣有益于国际社会。为子孙后代留下没有战争和核武器的和平的朝鲜半岛是我们的义务。

　　“通过韩朝合作可以实现的事情很多，”文在寅说，“为了韩朝两国国民的生存与安全，应该寻求能够合作的方案。”他表示，为应对新冠疫情，希望韩朝能够共同参与区域内对话，如东北亚防疫卫生合作、韩国-东盟全面卫生医疗合作等。韩朝合作还可延伸至防控家畜传染病、自然灾害等领域。

　　文在寅还强调，朝鲜半岛和平进程的核心动力是对话和合作。“无论何时何地（韩朝双方）都能见面，也可以进行非面对面的对话，我们在这一点上的意愿没有改变。”

(责编：刘洁妍、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved