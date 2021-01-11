新华社安卡拉1月10日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东一些国家的新冠疫苗接种计划正在有序推进之中。约旦10日宣布了该国的新冠疫苗接种计划，以色列已开始扩大接种人群，土耳其则寻求疫苗多样化。

约旦卫生部10日说，全国当天共对24560人进行了新冠病毒检测，新增确诊1250例，累计确诊307209例；新增死亡15例，累计死亡4024例。约旦卫生大臣纳齐尔·奥贝达特10日举行新闻发布会说，约旦将从13日起在全国范围内开展新冠疫苗接种工作，该国疫苗储备可满足其20%的人口接种。他还表示，疫苗接种工作并不意味着疫情的结束，并敦促民众继续戴口罩、注意保持社交距离并避免聚集性活动。

以色列卫生部10日公布的数据显示，该国当天新增确诊病例5912例，累计确诊489995例；新增死亡30例，累计死亡3663例。当日以色列新冠重症病例达1056例，为疫情暴发以来最高纪录。以色列教育部10日表示，政府将开始为该国近20万人的教职工群体接种新冠疫苗。以色列去年12月20日启动新冠疫苗接种工作，目前已接种者主要为医务工作者、老年人等高风险人群。

土耳其卫生部官网10日显示，当天有9138人新冠病毒检测结果呈阳性，目前累计确诊2326256例；新增死亡176例，累计死亡22807例。土耳其卫生部长科贾日前表示，他和德国生物新技术公司方面通过视频会议讨论了新冠疫苗采购事宜，土耳其可以采购3000万剂该公司与美国辉瑞制药有限公司共同研发的新冠疫苗，其中450万剂可以在2021年3月前交付。此前土耳其从中国科兴公司订购的首批300万剂新冠疫苗已于去年12月30日运抵土首都安卡拉。

阿尔及利亚10日宣布，该国新增确诊病例231例，累计确诊102144例；新增死亡4例，累计死亡2807例。阿尔及利亚总统府10日发表声明说，该国总统特本因新冠并发症于当天前往德国进行治疗。

沙特阿拉伯卫生部10日宣布，截至当天16时，该国过去24小时新增新冠确诊病例117例，累计确诊363809例；新增死亡5例，累计死亡6291例；现存确诊病例1970例，其中重症病例309例。

埃及卫生部10日报告，该国新增新冠确诊病例993例，累计确诊149792例；新增死亡55例，累计死亡8197例。埃及内政部10日公布的数据显示，自1月3日政府实施新的防疫措施以来，已有超过12万名在公共场合不戴口罩者被罚款。此外政府还查处了4830家违反营业时间规定的商店和1529家违规提供水烟的咖啡馆。

黎巴嫩卫生部10日公布，当日全国新增新冠确诊病例3743例，累计确诊219296例；新增死亡16例，累计死亡1606例。黎巴嫩政府近日将开会讨论采取更严厉防疫措施来应对日趋严重的疫情。（执笔记者：郑思远；参与记者：尚昊、苏小坡、夏晨、王峰、陈斌杰、刘宗亚、王尚、涂一帆、张淼、黄灵、王薇、熊思浩、杨元勇、潘晓菁、李碧念）

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