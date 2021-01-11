中国电动汽车“开”进购物中心

中国电动汽车制造商正大手笔投资黄金零售区域，抢占购物中心店面。这一新趋势让仍在受新冠肺炎疫情冲击的中国商业地产开发商松了口气。

仲量联行中国公司零售地产部总监隗然表示，中国电动汽车制造商想要吸引在购物中心购物的年轻一代群体，不愿开设独立商店。这些企业愿意支付的租金约为连锁品牌服装店的两倍。这是因为它们2021年的预算庞大，对地面层黄金店面的需求很大。她透露，有一家中国电动汽车品牌2021年计划在国内20个城市开设400家店铺。

在汽车市场长期下滑，市场对电动汽车初创企业生存能力担忧之后，很多汽车制造商的交货量在过去几个月猛增。一些中国电动汽车制造商也在尝试开设“快闪店”。贝恩咨询公司资深全球合伙人曾伟民说，“这种做法是有效的，因为人们最终还是需要有个实体店看车。但你可能不需要一家功能齐全的4S店，因为没有服务需求，顾客只需亲手摸一摸汽车，以决定是否购买它。”

——美国CNBC网站1月5日文章

中国电商模式加速走向全球

过去10个月，发达国家的大多数人都参与了50年来西方最大的购物革命。新冠肺炎疫情导致网上消费激增，从实体店消费转向网购的速度加快了5年左右。然而，电子商务的未来在中国，而不是西方。中国市场要大得多，也更具创新力，科技公司将电子商务、社交媒体和活力糅合在一起，构筑了8.5亿数字消费者的网上商城。

目前，中国网上零售市场价值2万亿美元，超过美国和欧洲的总和。除了规模，它现在在几个关键方面都比过去、也比西方同行更突出。

首先，中国市场更有活力。过去几年，包括美团和拼多多在内的新竞争对手，已经找到蓬勃发展的商业模式。竞争激烈的一个迹象是，阿里巴巴在中国电子商务行业的市场份额已经从上市时的81%下降到今天的55%。竞争也使得电子商务和其他科技公司打破了西方仍普遍存在的服务类别界限。“点选购物”已经过时：中国的网上购物平台现在融合了数字支付、团购、社交媒体、游戏、即时通信、短视频和网红直播。

在发达国家之外，东南亚、印度和拉丁美洲许多领先的电子商务公司都受到中国战略的影响，即提供从面条配送到金融业务等丰富服务的“超级应用”。中国特色已经在西方零售业的中心地带出现。脸书现在正在其社交网络上推广购物服务。

——英国《经济学人》杂志1月2日文章

去年赴澳中国留学生人数锐减

日前，在接受《澳大利亚人报》采访时，澳大利亚天主教大学校长格雷戈里·克雷文表示，澳大利亚的多所大学向来都依赖中国留学市场，像是对中国留学生“上瘾”，而新冠疫情和中澳两国目前的关系令中国留学生人数大减，这将使这些澳洲大学失去大量资金，或将跌出世界100强大学的排名。

克雷文表示：“澳大利亚大学依赖国际学生的旧体系已经结束了，整体留学市场已经崩溃，不确定何时会恢复。”据报道，由于新冠肺炎疫情，澳大利亚于2020年3月20日起封锁了国境，所有非永久公民和居民全部禁止入境，这将很多留学生挡在国门外。

报道称，赴澳留学生当中，中国留学生占比很大，每年支付70亿澳元（约合人民币349亿元）在澳大利亚学习的费用。而除了疫情原因之外，中澳关系也是影响中国留学生赴澳的重要原因。

另外，维多利亚大学米切尔研究所的研究指出，若继续封锁国境，到2021年中，澳大利亚可能会损失高达100亿澳元，国际留学生的人数会从60万人减少一半。

——英国《每日邮报》1月4日报道

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