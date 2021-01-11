1月10日，在缅甸首都内比都，中缅双方代表为中国援缅甸国家疾控中心和医护培训中心项目开工剪彩。新华社记者 张东强 摄

新华社内比都1月10日电（记者张东强 车宏亮）中国援缅甸国家疾控中心和医护培训中心项目开工典礼10日在缅甸首都内比都举行。

中国驻缅甸大使陈海、缅甸卫生和体育部部长敏推等出席开工典礼。

该项目位于内比都市西南方向，毗邻仰光至曼德勒高速公路。项目建设内容包括疾控楼、培训楼、行政办公楼、室外工程及配备实验室设备等。中方还将提供为期2年的技术合作，为缅方培训相关医护和技术人员。

陈海在致辞中说，“一带一路”是维护人民健康安全的健康之路。中国政府高度重视同缅方开展医疗卫生领域的合作，支持缅甸发展医疗卫生事业。本项目建成后将成为缅甸专业化和现代化水平最高的疾控中心，届时将在科研、防疫、应急、人才培养等方面发挥重要作用，让缅甸人民早受益、多受益，助力中缅命运共同体建设。

敏推表示，中国在较短时间内有效控制住了新冠疫情，并源源不断向缅方提供抗疫援助，缅方深表钦佩和感激。中国援缅甸国家疾控中心和医护培训中心项目系两国领导人就卫生领域合作达成的重要共识之一，是缅中两国“胞波”情谊和友好合作的又一象征。该项目的实施将助推缅甸提升生物安全科研水平，增强疫情防控能力，深化缅中及多边卫生领域合作，有效应对包括新冠肺炎疫情在内的重大公共卫生事件。

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