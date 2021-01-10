新华社哈博罗内1月9日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心9日数据显示，非洲累计确诊新冠病例2986564例，累计死亡71463例，累计治愈2433002例。多个国家当天报告单日新增确诊病例数创新高。

数据显示，目前累计确诊病例数居非洲前几位的国家包括南非、摩洛哥、突尼斯、埃及、埃塞俄比亚等，其中南非最多，高达1192570例。南非也是非洲报告新冠死亡病例最多的国家，已累计报告34789例。

赞比亚9日报告单日新增确诊病例数再创新高，达1241例。赞卫生部长奇塔卢·奇卢菲亚当天表示，该国近期新增确诊人数和死亡人数陡增，但仍有许多民众外出时不戴口罩、不保持一定社交距离。他呼吁民众严格遵守各项防疫措施。

塞内加尔9日报告新增确诊病例328例，新增死亡13例，均创该国疫情暴发以来单日新高。塞内加尔卫生应急中心主任布索9日对媒体表示，再次出台宵禁措施是一个正确的决定，因为“即使只有两三个小时的交通暂停也有利于抗击病毒”。现在该国面临的挑战是，虽然采取了强有力措施，但重症病例依然增长迅速，几乎已经达到了卫生系统的能力极限。

为控制疫情蔓延，非洲多国开始实施更严格的防控措施。津巴布韦卫生部和零售业联合会8日举行联合会议并决定，禁止顾客从超市货架上自行挑选水果，以避免交叉感染。超市应安排工作人员为顾客选取水果。为更好地执行“封城”措施、减少民众居家期间的暴力行为，9日起津境内所有超市暂停售卖酒类。

津巴布韦药品管理局9日表示，该局发现有一些兽医院向新冠患者售卖通常用于杀灭动物体内寄生虫的药物。该局提醒，兽药对人体的副作用尚不明确，也从未被批准用于人类。建议相关患者寻求正规渠道治疗，不要盲目服用药品。

科特迪瓦卫生部9日发表声明说，将为离境旅客测量体温，强制要求其戴口罩，并检查其新冠病毒检测阴性证明，还将对机场工作人员进行定期新冠检测。

卢旺达卫生部8日在首都基加利启用一处新的新冠治疗中心，以应对新年庆祝活动后预计将出现的病例激增情况。该治疗中心能收治约140名重症病人。

安哥拉公共卫生国务秘书佛朗哥·穆芬达8日说，政府制定了一系列应对新冠疫情的计划，需要社会各界协力合作才能成功。目前政府正努力避免变异病毒传入，以防给医疗系统带来更大压力。（执笔记者：滕军伟；参与记者：赵宇鹏、荆晶、张玉亮、邢建桥、汪平、吴长伟、郑扬子、吕天然）

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