日本关西地区大阪府、京都府和兵库县9日要求中央政府宣布这三地进入紧急状态，以应对新冠确诊病例激增。爱知、岐阜等多个县同样考虑跟进。

大阪府8日新增654例新冠确诊病例，连续三天刷新单日新增最高纪录。京都府连续两天、兵库县连续三天单日新增破纪录。

大阪府知事吉村洋文8日在记者会上说，三地疫情局面“无法预测”，如果不要求中央政府采取进一步举措，医疗系统将崩溃。

吉村与京都府知事西胁隆俊、兵库县知事井户敏三9日下午与日本经济再生担当大臣西村康稔召开视频会议，正式请求发布紧急状态。

首都东京与邻近的埼玉、千叶、神奈川县8日起进入紧急状态，将持续至2月7日。这次配合紧急状态实施的防疫限制举措重点针对餐饮业，要求餐厅、酒吧、练歌房等设施20时后关门；鼓励居家办公，力争将通勤人数降低70%。

对配合防疫规定的餐饮店，日本政府将向他们发放每天至多6万日元（约合3738元人民币）补贴，对拒不执行缩短营业时间要求的店铺，可以点名通报。日本政府还考虑向餐饮店供货商发放补助，至多40万日元（2.5万元人民币）。

东京8日新增新冠确诊病例2392例，仅次于7日新增2447例的最高纪录。

日本47个都道府县中，17地8日新增确诊病例数创新高，全国当日新增确诊7882例，连续四天刷新纪录。8日全国新增死亡病例78例，同样破纪录。

共同社报道，爱知、岐阜、栃木、茨城和山梨县也在考虑进入紧急状态。

记者8日向首相菅义伟提问是否考虑把紧急状态实施范围扩大至爱知县和大阪府，他回答：“我们将评估局面并与地方政府保持密切合作。”

为防控疫情，日本政府要求13日起入境日本的所有人提交72小时以内新冠病毒核酸检测阴性证明，直至紧急状态解除。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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