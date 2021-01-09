新华社维多利亚1月9日电（记者文浩 李琰）当地时间1月9日，塞舌尔总统拉姆卡拉旺在维多利亚会见对塞舌尔进行正式访问的国务委员兼外长王毅。

王毅向拉姆卡拉旺转达习近平主席的亲切问候。王毅表示，塞舌尔是印度洋上的明珠，是距离中国最近的非洲国家，也是中非团结合作大家庭中的重要成员，更是同中国长期友好的国家。今年是中塞建交45周年，两国一直平等相待，务实合作成果丰硕，成为大小国家真诚友好、团结合作、互利共赢的典范。中方坚定支持塞方走适合自身国情的发展道路，坚定支持塞新政府施政努力，相信塞方也会在涉及中方核心利益问题上继续支持中方。我们愿以共建“一带一路”、落实中非合作论坛北京峰会成果为契机，根据塞方经济社会发展需要，推动中塞合作迈上新台阶，共同建设中塞、中非命运共同体。

王毅说，中方愿重点在绿色环保、蓝色海洋、旅游观光三大领域深化中塞互利合作。中方充分理解小岛屿国家应对气变的迫切愿望，双方将签署南南合作低碳示范区建设实施协议。中国也是海洋大国，愿在海产养殖、海洋科考、航运交通方面与塞深化合作。塞以旅游立国，中方也愿在控制疫情后，促进更多中国游客来塞观光。

王毅说，中方愿听取塞方意见，与非洲各国共同筹办新一届中非合作论坛会议，深度对接发展战略，深化“一带一路”国际合作，促进非洲发展振兴和自主可持续发展，推动中非合作提质升级。中方视塞方为国际社会重要一员，愿与塞方共同维护多边主义和国际公平正义，维护发展中国家正当权益。

拉姆卡拉旺热烈欢迎王毅访塞，表示这体现了中方对塞方抗击疫情的支持。拉姆卡拉旺请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，强调塞中传统友好，中国是最早承认塞独立的国家之一。感谢中方长期以来为塞经济社会发展提供的宝贵支持，特别是疫情期间及时向塞提供多批抗疫物资，为塞抗击疫情发挥了重要作用。我本人愿带头接种中国疫苗。塞方视中方为重要合作伙伴，完全同意中方提出的务实合作设想，这十分符合塞方的需求。塞方也将继续坚持一个中国原则，理解支持中方的正当立场，并在国际事务中同中方加强协调，共同维护发展中国家尤其是中小国家的合法权益。

同日，王毅还同塞舌尔外交部长拉德贡德举行会谈。

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