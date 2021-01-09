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日本新增新冠确诊和死亡病例再创新高

2021年01月09日15:21 | 来源：新华网
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　　新华社东京1月9日电（记者华义）8日是日本首都圈（东京都、神奈川县、埼玉县和千叶县）进入紧急状态第一天。据日本广播协会电视台统计，当天日本新增新冠确诊病例7882例，新增死亡78例，两项数据均创下最高纪录。

　　修正后数据显示，当天日本累计确诊病例达274883例，累计死亡3963例。以上数据均不含“钻石公主”号邮轮病例。

　　东京都8日新增确诊2392例，为疫情暴发以来第二高。首都圈其他3个县当天都创下新高，其中，神奈川县首次单日新增病例超过800例，埼玉县和千叶县已连续4天新增病例数创新高。

　　日本首相菅义伟7日晚宣布，首都圈从8日到2月7日进入紧急状态。日本政府围绕病毒检测阳性率、病床使用率和一周内每百万人感染者数量等6个指标设定了4个等级，目前首都圈4个都县的上述指标基本都接近或超过了最高等级。这也是日本政府宣布紧急状态的主要依据。

　　日本政府和专家认为，餐饮业传播是日本近期疫情反弹的主要原因，疫情从餐饮业向家庭和社会其他地方扩散。此次紧急状态的措施也重点针对餐饮业。

　　大阪府、京都府和兵库县8日决定，一起请求日本政府宣布当地也进入紧急状态，计划于9日正式提出请求。日本政府将在参考专家意见后做出决定。

(责编：崔越、刘洁妍)

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