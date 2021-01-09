新华社巴西利亚1月8日电（记者周星竹 宫若涵）巴西卫生部8日发布的新冠疫情数据显示，该国累计确诊病例已超过800万例，成为继美国和印度之后第三个确诊病例超800万的国家。专家称，目前巴西疫情严峻程度堪比去年七八月最糟糕的时期。

截至当天18时30分，巴西24小时内新增确诊病例52035例，累计8013708例；新增死亡病例962例，累计201460例；累计治愈7114474例。

巴西去年2月底报告首例新冠病例，随后疫情不断蔓延。去年7月底之后疫情曲线一度逐渐下降，然而由于各地放松隔离措施，居民出行和聚集增多，去年11月上半月起疫情又大幅反弹。

此前，巴西累计确诊病例从500万例到600万例用时44天，从600万例到700万例用时26天，最新增长100万例用时23天，这表明疫情蔓延速度正在加快。

圣保罗州是巴西疫情最严峻的州。截至8日，该州累计确诊病例接近153万例，累计死亡病例48029例。州政府表示，在截至8日的这一周里，该州平均每日增死亡病例179例，比两周前的数据增长61%；平均日增确诊病例8966例，比两周前的数据增长60%。

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