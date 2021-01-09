新华社斯德哥尔摩1月8日电（记者和苗）瑞典政府8日晚宣布，从10日起实施更严格的抗疫措施以阻止新冠疫情进一步蔓延。

瑞典政府当天举行新闻发布会宣布了一系列新规定，主要为减少体育场所、公共浴场、商业中心的拥挤程度设定了更严格的要求，如停留在上述公共场所的访客必须保证平均每人10平方米的空间，公共活动以及私人租用商业场所聚会不得超过8人等。

瑞典卫生和社会事务大臣莱娜·哈伦格伦表示，各省政府将负责在本地区执行新措施，违反新规的人或机构将会面临罚款甚至被关停设施。

瑞典首相勒文强调，如果新措施在商业中心等病毒传播风险高的公共场所仍不能有效遏制疫情蔓延，政府已有关停全部公共设施的预案，将随时启动。

瑞典议会当天早些时候通过了一项抗击新冠疫情的临时性法案，赋予政府更多采取强制性措施的权力。新法案将于本月10日起生效，有效期持续至9月底。根据新法案，政府有权停止公交运行、限制公共场所聚集人数以及强制关闭商店和购物中心等。

此前瑞典一直采取相对宽松的抗疫政策，由公共卫生局对公众提出非强制性建议。随着第二波疫情到来，瑞典确诊和死亡病例数不断攀升，成为北欧疫情最严重的国家。瑞典公共卫生局8日数据显示，该国累计确诊病例数达489471例，累计死亡9433例。

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