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面对疫情与暴乱，蓬佩奥有何脸面说美国比四年前“更安全”？

2021年01月09日10:22 | 来源：央视新闻客户端
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　　7日，美国《时代》周刊公布最新一期封面，以6日美国国会大厦遭冲击现场为背景，直指美式“民主受到攻击”。这被纽约时装设计师凯尼斯·科尔评价为：既描绘了过去一天的美国，也描绘了过去四年的美国。

　　讽刺的是，也是在6日，《华盛顿邮报》刊登一篇题为《“匹诺曹”蓬佩奥正试图改写过去四年的历史》的文章，指出蓬佩奥以新的谎言开始新的一年，最典型的就是他不止一次说美国比四年前“更安全”。

　　与四年前相比，现在的美国到底是更安全了，还是更令人不安了？事实是最好的答案。

　　生命安全是最基本的人权。但世界在美国看到了什么？新冠肺炎疫情之下，由于政客们忙于谋私、无所作为，已有超过35万名美国人失去生命，无数美国人在丧亲与失业的痛苦中艰难挣扎。而据研究机构预测，未来一个月美国还将新增约11.5万因感染新冠肺炎死亡者，又有多少家庭将面临妻离子散、家破人亡？

　　美国企业的日子也不好过。过去四年，由于本届美国政府大搞保护主义，动辄要与他国脱钩并征收高额关税，美国企业和农场主不断失去订单与合作机会，成为美国政客贸易大棒的最大受害者。疫情之下，美国企业纷纷加大对华投资进行自救，不仅印证了所谓“脱钩”的荒谬可笑，也令美国领导人所声称的关税能让工作岗位回流的承诺成为泡影。

　　更令人担忧的是美国社会的空前撕裂。新冠疫情使得美国长期存在的贫富分化、种族歧视等顽疾充分暴露并持续恶化。以非裔青年弗洛伊德被白人警察跪杀事件为导火索，大规模种族骚乱频发。街道上满是涂鸦和碎玻璃，商铺遭到洗劫，这样的美国更安全了吗？

　　特别是美国党派的政治倾轧，已经到了令民众忍无可忍的地步。政客们自私短见、抗疫不力，无底线地互相撕扯攻击；为了争取选票，他们把政治凌驾于科学之上，甚至连关乎民众生计的纾困方案也因党争长时间陷入僵局。至于国家利益、民众福祉，似乎从不在美国一些政客的字典中。

　　如此看来，发生在1月6日的冲击国会山事件，表面上是美国领导人的支持者以极端方式发泄对选举结果的不满，实际是美国社会深度撕裂、政治极化的一次集中爆发，映射出美国国家治理衰败、制度失灵的现实。而“美式民主”，这个长期以来被西方包装精美的所谓普世价值，也因此露出其千疮百孔、虚伪双标的真面目。

　　当政治私利至上、资本至上充斥整个美国政坛，公共利益不可避免地被弃之如敝履。这难道不是在某种程度上暴露出资本主义制度固有的缺陷？近日，英国伦敦大学学院教授玛丽安娜·玛祖卡在《金融时报》发表文章指出，如果说过去一年给了我们什么教训，那就是新冠肺炎疫情表明，资本主义经济制度不仅陷入了危机，还存在结构上的缺陷。

　　玛祖卡教授为此开出的药方是，设法使竞争朝着公平、绿色、可持续增长的方向倾斜，确保公共利益得到保障。但在美国，做到这一点，似乎比登天还难。

　　享有和平、稳定和安全，是包括美国人民在内的世界人民的权利。现在来看，美国政客所宣称的“民主”“自由”并没给美国人民带来这些。蓬佩奥所说的美国比四年前“更安全”，显然是彻头彻尾的谎言。美国，想要再次伟大，只能另谋出路。

　　（国际锐评评论员）

(责编：刘洁妍、杨牧)

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