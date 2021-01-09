原标题：罗马尼亚发现首例变异新冠病毒感染病例

新华社布加勒斯特1月8日电（记者林惠芬）罗马尼亚卫生部8日证实，该国发现首例变异新冠病毒感染病例。这名感染者目前居家隔离，健康状况“良好”。

当天早些时候，位于罗马尼亚首都布加勒斯特的马太-巴尔什传染病医院发言人对当地媒体说，感染者是一名27岁女子，本月3日出现轻微症状后前来该院就医。患者接受了新冠病毒检测，8日出来的检测报告显示她感染了变异新冠病毒。患者表示自己没有近期出国旅行史。

这名发言人说，如果该患者近期没有出国旅行的事情属实，这就表明变异新冠病毒已在罗马尼亚传播。当地卫生部门已就此展开流行病学调查和监测。

罗马尼亚官方8日发布的数据显示，过去24小时该国新增新冠确诊病例4841例，累计确诊663799例；新增死亡病例96例，累计死亡16506例。

据报道，罗马尼亚于2020年12月27日开始对医务人员进行新冠疫苗接种，截至本月8日，已完成对92706名医务人员的接种工作，其中314人出现不良反应。

(责编：刘洁妍、杨牧)