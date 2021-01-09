据新华社哈博罗内1月7日电 （记者滕军伟）当地时间1月7日，博茨瓦纳总统马西西在哈博罗内会见到访的国务委员兼外长王毅。

王毅向马西西转达习近平主席的亲切问候和新年祝福。王毅表示，我们愿同博方一道，进一步落实两国元首重要共识和中非合作论坛北京峰会、中非团结抗疫特别峰会成果，分享治国理政经验，加强党际人文交流，深化后疫情时期双边各领域合作，以签署共建“一带一路”合作协议为契机，推动中博合作转型升级，助力博加快工业化和数字化进程，惠及更多博民众福祉。

马西西请王毅转达对习近平主席的诚挚问候和良好祝愿。马西西表示，博方高度重视博中关系，把坚持一个中国原则作为发展两国关系基础中的基础，对此坚定不移。感谢中方为博政府和人民实现发展、抗击疫情提供的巨大帮助。博方赞赏中国取得的发展成就，对博中关系未来充满期待，愿同中国做互利共赢的可靠伙伴。

同日，王毅还同博茨瓦纳外长夸佩举行会谈。两国外长签署中博两国政府关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录等合作文件。

《 人民日报 》（ 2021年01月09日 03 版）

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